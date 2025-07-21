Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на понедельник, 21 июля, нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг использовал ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;

экономист Борис Кушнирук;

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;

спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 годов Анатолий Кинах;

политолог Игорь Скрипченко.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Новая глава Минэнерго Гринчук озвучила свои задачи;

Задымление возле ЗАЭС спровоцировал лесной пожар: есть ли угроза ядерной безопасности;

Что стоит за новыми санкциями ЕС;

Линдси Грэм пригрозил трем странам тарифами из-за покупки нефти у РФ;

Шмыгаль провел первое совещание в должности министра обороны;

Минобороны будет включать предприятия в перечень Defence City, а Кабмин будет утверждать;

На следующей неделе правительство подготовит мораторий на проверки бизнеса, — Свириденко;

НБУ зафиксировал оптимистические настроения в основных секторах бизнеса;

Государство должно сломать хребет "клановой системе", которая десятилетиями формировалась в Украине, — Гетманцев;

В Украине планируют запустить аналог департамента DOGE Илона Маска, — Федоров;

СБУ и Офис Генпрокурора проводят следственные действия в НАБУ;

Переговоры делегаций Украины и России могут состояться 23-24 июля в Стамбуле, — СМИ;

Умеров предложил российской стороне новую встречу на следующей неделе, — Зеленский;

Результаты предыдущих 50 дней от Трампа;

Предательство и коррупция: СБУ расследует связи детективов НАБУ с РФ;

Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч личного состава, — Костенко;

В Раде рассматривают разрешение выезда за границу мужчин 18-25 лет, — Стефанчук;

Правительство присоединило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности к Минобороны, — Шмыгаль;

Россия готовится запускать по Украине одновременно 2000 дронов;

Трамп заявил, что США хотят приобрести украинские беспилотники, а мы хотим ПВО, — Зеленский;

Назначение послов.

Напомним, ночью россияне запустили по Украине 450 воздушных целей, в городах раздавались взрывы.

В частности, под мощный удар попала столица. В Киеве в результате обстрела пострадали восемь человек.