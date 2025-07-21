Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на понедельник, 21 июля, нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг использовал ракеты и дроны-камикадзе.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
- основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;
- экономист Борис Кушнирук;
- руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;
- спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 годов Анатолий Кинах;
- политолог Игорь Скрипченко.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Новая глава Минэнерго Гринчук озвучила свои задачи;
- Задымление возле ЗАЭС спровоцировал лесной пожар: есть ли угроза ядерной безопасности;
- Что стоит за новыми санкциями ЕС;
- Линдси Грэм пригрозил трем странам тарифами из-за покупки нефти у РФ;
- Шмыгаль провел первое совещание в должности министра обороны;
- Минобороны будет включать предприятия в перечень Defence City, а Кабмин будет утверждать;
- На следующей неделе правительство подготовит мораторий на проверки бизнеса, — Свириденко;
- НБУ зафиксировал оптимистические настроения в основных секторах бизнеса;
- Государство должно сломать хребет "клановой системе", которая десятилетиями формировалась в Украине, — Гетманцев;
- В Украине планируют запустить аналог департамента DOGE Илона Маска, — Федоров;
- СБУ и Офис Генпрокурора проводят следственные действия в НАБУ;
- Переговоры делегаций Украины и России могут состояться 23-24 июля в Стамбуле, — СМИ;
- Умеров предложил российской стороне новую встречу на следующей неделе, — Зеленский;
- Результаты предыдущих 50 дней от Трампа;
- Предательство и коррупция: СБУ расследует связи детективов НАБУ с РФ;
- Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч личного состава, — Костенко;
- В Раде рассматривают разрешение выезда за границу мужчин 18-25 лет, — Стефанчук;
- Правительство присоединило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности к Минобороны, — Шмыгаль;
- Россия готовится запускать по Украине одновременно 2000 дронов;
- Трамп заявил, что США хотят приобрести украинские беспилотники, а мы хотим ПВО, — Зеленский;
- Назначение послов.
Напомним, ночью россияне запустили по Украине 450 воздушных целей, в городах раздавались взрывы.
В частности, под мощный удар попала столица. В Киеве в результате обстрела пострадали восемь человек.