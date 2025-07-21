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Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

21 июля 2025 г. 13:21

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20:50 Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Российские войска в ночь на понедельник, 21 июля, нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг использовал ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;
  • экономист Борис Кушнирук;
  • руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;
  • спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 годов Анатолий Кинах;
  • политолог Игорь Скрипченко.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Новая глава Минэнерго Гринчук озвучила свои задачи;
  • Задымление возле ЗАЭС спровоцировал лесной пожар: есть ли угроза ядерной безопасности;
  • Что стоит за новыми санкциями ЕС;
  • Линдси Грэм пригрозил трем странам тарифами из-за покупки нефти у РФ;
  • Шмыгаль провел первое совещание в должности министра обороны;
  • Минобороны будет включать предприятия в перечень Defence City, а Кабмин будет утверждать;
  • На следующей неделе правительство подготовит мораторий на проверки бизнеса, — Свириденко;
  • НБУ зафиксировал оптимистические настроения в основных секторах бизнеса;
  • Государство должно сломать хребет "клановой системе", которая десятилетиями формировалась в Украине, — Гетманцев;
  • В Украине планируют запустить аналог департамента DOGE Илона Маска, — Федоров;
  • СБУ и Офис Генпрокурора проводят следственные действия в НАБУ;
  • Переговоры делегаций Украины и России могут состояться 23-24 июля в Стамбуле, — СМИ;
  • Умеров предложил российской стороне новую встречу на следующей неделе, — Зеленский;
  • Результаты предыдущих 50 дней от Трампа;
  • Предательство и коррупция: СБУ расследует связи детективов НАБУ с РФ;
  • Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч личного состава, — Костенко;
  • В Раде рассматривают разрешение выезда за границу мужчин 18-25 лет, — Стефанчук;
  • Правительство присоединило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности к Минобороны, — Шмыгаль;
  • Россия готовится запускать по Украине одновременно 2000 дронов;
  • Трамп заявил, что США хотят приобрести украинские беспилотники, а мы хотим ПВО, — Зеленский;
  • Назначение послов.

Напомним, ночью россияне запустили по Украине 450 воздушных целей, в городах раздавались взрывы.

В частности, под мощный удар попала столица. В Киеве в результате обстрела пострадали восемь человек.

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14:30 Работа для пенсионеров — когда разрешено отказывать работникам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:22 Ученые нашли странный космический объект, приближающийся к Земле

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