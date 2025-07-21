Обстріл Києва та можливі переговори з РФ — ефір День.LIVE

Російські війська в ніч проти понеділка, 21 липня, завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог використав ракети та дрони-камікадзе.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact ", Учасник бойових дій Валерій Боровик;

економіст Борис Кушнірук;

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002 років Анатолій Кінах;

політолог Ігор Скрипченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Нова глава Міненерго Гринчук озвучила свої завдання;

Задимлення біля ЗАЕС спровокувала лісова пожежа: чи є загроза ядерній безпеці;

Що стоїть за новими санкціями ЄС;

Ліндсі Грем пригрозив трьом країнам тарифами через купівлю нафти у РФ;

Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони;

Міноборони включатиме підприємства у перелік Defence City, а Кабмін затверджуватиме;

Наступного тижня уряд підготує мораторій на перевірки бізнесу, — Свириденко;

НБУ зафіксував оптимістичні настрої в основних секторах бізнесу;

Держава має зламати хребет "клановій системі", яка десятиріччями формувалася в Україні, — Гетманцев;

В Україні планують запустити аналог департаменту DOGE Ілона Маска, — Федоров;

СБУ та Офіс Генпрокурора проводять слідчі дії у НАБУ;

Переговори делегацій України та Росії можуть відбутися 23–24 липня у Стамбулі, — ЗМІ;

Умєров запропонував російській стороні нову зустріч на наступному тижні, — Зеленський;

Результати попередніх 50 днів від Трампа;

Зрада та корупція: СБУ розслідує зв’язки детективів НАБУ з РФ;

Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу, — Костенко;

У Раді розглядають дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-25 років, — Стефанчук;

Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони, — Шмигаль;

Росія готується запускати по Україні одночасно 2000 дронів;

Трамп заявив, що США хочуть придбати українські безпілотники, а ми хочемо ППО, — Зеленський;

Призначення послів.

Нагадаємо, вночі росіяни запустили по Україні 450 повітряних цілей, у містах лунали вибухи.

Зокрема, під потужний удар потрапила столиця. У Києві внаслідок обстрілу постраждали вісім людей.