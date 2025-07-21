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Обстріл Києва та можливі переговори з РФ — ефір День.LIVE

Обстріл Києва та можливі переговори з РФ — ефір День.LIVE

21 липня 2025 р. 13:21

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20:50 Сергій Кривонос в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

Російські війська в ніч проти понеділка, 21 липня, завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог використав ракети та дрони-камікадзе.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact ", Учасник бойових дій Валерій Боровик;
  • економіст Борис Кушнірук;
  • керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;
  • речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
  • президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002 років Анатолій Кінах;
  • політолог Ігор Скрипченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Нова глава Міненерго Гринчук озвучила свої завдання;
  • Задимлення біля ЗАЕС спровокувала лісова пожежа: чи є загроза ядерній безпеці;
  • Що стоїть за новими санкціями ЄС;
  • Ліндсі Грем пригрозив трьом країнам тарифами через купівлю нафти у РФ;
  • Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони;
  • Міноборони включатиме підприємства у перелік Defence City, а Кабмін затверджуватиме;  
  • Наступного тижня уряд підготує мораторій на перевірки бізнесу, — Свириденко;
  • НБУ зафіксував оптимістичні настрої в основних секторах бізнесу;
  • Держава має зламати хребет "клановій системі", яка десятиріччями формувалася в Україні, — Гетманцев;
  • В Україні планують запустити аналог департаменту DOGE Ілона Маска, — Федоров;
  • СБУ та Офіс Генпрокурора проводять слідчі дії у НАБУ;
  • Переговори делегацій України та Росії можуть відбутися 23–24 липня у Стамбулі, — ЗМІ;
  • Умєров запропонував російській стороні нову зустріч на наступному тижні, — Зеленський;
  • Результати попередніх 50 днів від Трампа; 
  • Зрада та корупція: СБУ розслідує зв’язки детективів НАБУ з РФ;
  • Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу, — Костенко;
  • У Раді розглядають дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-25 років, — Стефанчук;
  • Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони, — Шмигаль;
  • Росія готується запускати по Україні одночасно 2000 дронів;
  • Трамп заявив, що США хочуть придбати українські безпілотники, а ми хочемо ППО, — Зеленський;
  • Призначення послів.

Нагадаємо, вночі росіяни запустили по Україні 450 повітряних цілей, у містах лунали вибухи.

Зокрема, під потужний удар потрапила столиця. У Києві внаслідок обстрілу постраждали вісім людей.

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13:35 Як платити за світло влітку менше — у ДТЕК назвали важливий нюанс

13:29 Відомі імена новопризначених послів — президент опублікував укази

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:14 У Генштабі назвали напрямок фронту, де найскладніша ситуація

13:06 Сезон дров розпочато — де можна купити та скільки коштують

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