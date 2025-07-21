Обстріл Києва та можливі переговори з РФ — ефір День.LIVE

Російські війська в ніч проти понеділка, 21 липня, завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог використав ракети та дрони-камікадзе.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
- засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact ", Учасник бойових дій Валерій Боровик;
- економіст Борис Кушнірук;
- керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;
- речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
- президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002 років Анатолій Кінах;
- політолог Ігор Скрипченко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Нова глава Міненерго Гринчук озвучила свої завдання;
- Задимлення біля ЗАЕС спровокувала лісова пожежа: чи є загроза ядерній безпеці;
- Що стоїть за новими санкціями ЄС;
- Ліндсі Грем пригрозив трьом країнам тарифами через купівлю нафти у РФ;
- Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони;
- Міноборони включатиме підприємства у перелік Defence City, а Кабмін затверджуватиме;
- Наступного тижня уряд підготує мораторій на перевірки бізнесу, — Свириденко;
- НБУ зафіксував оптимістичні настрої в основних секторах бізнесу;
- Держава має зламати хребет "клановій системі", яка десятиріччями формувалася в Україні, — Гетманцев;
- В Україні планують запустити аналог департаменту DOGE Ілона Маска, — Федоров;
- СБУ та Офіс Генпрокурора проводять слідчі дії у НАБУ;
- Переговори делегацій України та Росії можуть відбутися 23–24 липня у Стамбулі, — ЗМІ;
- Умєров запропонував російській стороні нову зустріч на наступному тижні, — Зеленський;
- Результати попередніх 50 днів від Трампа;
- Зрада та корупція: СБУ розслідує зв’язки детективів НАБУ з РФ;
- Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу, — Костенко;
- У Раді розглядають дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-25 років, — Стефанчук;
- Уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони, — Шмигаль;
- Росія готується запускати по Україні одночасно 2000 дронів;
- Трамп заявив, що США хочуть придбати українські безпілотники, а ми хочемо ППО, — Зеленський;
- Призначення послів.
Нагадаємо, вночі росіяни запустили по Україні 450 повітряних цілей, у містах лунали вибухи.
Зокрема, під потужний удар потрапила столиця. У Києві внаслідок обстрілу постраждали вісім людей.