Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE arrow
Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

23 июля 2025 г. 8:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2025
Text

Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2025
Text

Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Text

Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

19 июля 2025
Text

Группа The Rasmus высказалась о готовности к войне

18 июля 2025
Text

Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Text

Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

08:03 Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2025
Text

17:56 Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2025
Text

17:50 Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 200 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок Gepard.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский;
  • народный депутат "Европейская Солидарность", комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина;
  • заместитель Председателя ЦИК Сергей Дубовик;
  • народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман;
  • Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;
  • политолог Владимир Фесенко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Германия передаст Украине новый пакет военной помощи;
  • Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар начал официальный визит в Киев;
  • Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай должен прекратить "субсидирование войны" РФ против Украины из-за поддержки российского режима и российских военных усилий;
  • Трамп может ввести санкции против Китая в виде вторичных тарифов.

Напомним, Генпрокурор Руслан Кравченко объяснил, как будет работать закон о НАБУ и САП.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Китай, где, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:20 Доллары и евро в сбережениях — покупать ли украинцам валюту

09:00 Более 160 боев — Генштаб назвал направления, где наступала РФ

09:00 Зеленский отреагировал на гибель командира "Люти" в ДТП

08:50 Украинцам будут доплачивать к субсидии по 700 грн — детали

08:15 Подаренная недвижимость — когда возникает право собственности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:03 Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

08:00 Денежная помощь ко Дню Независимости — какие условия выплаты

07:50 РФ попала по рынку на Харьковщине — в ГСЧС показали последствия

07:26 Генпрокурор объяснил, как будет работать закон о НАБУ и САП

07:22 Закон о НАБУ и САП вступил в силу — текст документа

09:20 Доллары и евро в сбережениях — покупать ли украинцам валюту

09:00 Более 160 боев — Генштаб назвал направления, где наступала РФ

09:00 Зеленский отреагировал на гибель командира "Люти" в ДТП

08:50 Украинцам будут доплачивать к субсидии по 700 грн — детали

08:15 Подаренная недвижимость — когда возникает право собственности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Денежная помощь ко Дню Независимости — какие условия выплаты

07:50 РФ попала по рынку на Харьковщине — в ГСЧС показали последствия

07:26 Генпрокурор объяснил, как будет работать закон о НАБУ и САП

07:22 Закон о НАБУ и САП вступил в силу — текст документа

07:15 Оформление наследства — кто получит имущество после смерти мужа

19:43 Как изменились цены на Привозе летом — что покупают одесситы

21 июля

19:44 Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

19 июля

06:33 Морской дракон вернулся — что еще скрывает в себе Черное море

18 июля

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

06:33 День Государственности — что о нем знают одесситы

14 июля

19:44 Как выросли цены на квартиры в Одессе 2025 — стоимость у моря

Text

08:03 Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

22 июля
Text

17:56 Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

21 июля
Text

17:50 Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

22 июля 2025 г. 17:56
Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

22 июля 2025 г. 13:14
Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2025 г. 8:00
Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

21 июля 2025 г. 17:50
Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

21 июля 2025 г. 13:21
Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2025 г. 8:04
Группа The Rasmus высказалась о готовности к войне

Группа The Rasmus высказалась о готовности к войне

19 июля 2025 г. 18:55
Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

18 июля 2025 г. 21:14

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации