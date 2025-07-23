Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 200 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок Gepard.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский;

народный депутат "Европейская Солидарность", комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина;

заместитель Председателя ЦИК Сергей Дубовик;

народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман;

Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;

политолог Владимир Фесенко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи;

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар начал официальный визит в Киев;

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай должен прекратить "субсидирование войны" РФ против Украины из-за поддержки российского режима и российских военных усилий;

Трамп может ввести санкции против Китая в виде вторичных тарифов.

Напомним, Генпрокурор Руслан Кравченко объяснил, как будет работать закон о НАБУ и САП.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Китай, где, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.