Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 200 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок Gepard.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский;
- народный депутат "Европейская Солидарность", комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина;
- заместитель Председателя ЦИК Сергей Дубовик;
- народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман;
- Министр топлива и энергетики (2007-2010), Министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;
- политолог Владимир Фесенко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Германия передаст Украине новый пакет военной помощи;
- Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар начал официальный визит в Киев;
- Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай должен прекратить "субсидирование войны" РФ против Украины из-за поддержки российского режима и российских военных усилий;
- Трамп может ввести санкции против Китая в виде вторичных тарифов.
Напомним, Генпрокурор Руслан Кравченко объяснил, как будет работать закон о НАБУ и САП.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Китай, где, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.