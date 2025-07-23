Новий пакет допомоги від Німеччини — ефір Ранок.LIVE

Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 200 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок Gepard.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський;

народний депутат "Європейська Солідарність", комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина;

заступник Голови ЦВК Сергій Дубовик;

народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна Шимон Бріман;

Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;

політолог Володимир Фесенко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги;

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар розпочав офіційний візит до Києва;

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай має припинити "субсидування війни" РФ проти України через підтримку російського режиму та російських військових зусиль;

Трамп може ввести санкції проти Китаю у вигляді вторинних тарифів.

Нагадаємо, Генпрокурор Руслан Кравченко пояснив, як працюватиме закон щодо НАБУ та САП.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що може відвідати Китай, де, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.