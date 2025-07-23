Новий пакет допомоги від Німеччини — ефір Ранок.LIVE

Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 200 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок Gepard.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
- полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський;
- народний депутат "Європейська Солідарність", комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина;
- заступник Голови ЦВК Сергій Дубовик;
- народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна Шимон Бріман;
- Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;
- політолог Володимир Фесенко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги;
- Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар розпочав офіційний візит до Києва;
- Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай має припинити "субсидування війни" РФ проти України через підтримку російського режиму та російських військових зусиль;
- Трамп може ввести санкції проти Китаю у вигляді вторинних тарифів.
Нагадаємо, Генпрокурор Руслан Кравченко пояснив, як працюватиме закон щодо НАБУ та САП.
Також президент США Дональд Трамп заявив, що може відвідати Китай, де, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.