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Новий пакет допомоги від Німеччини — ефір Ранок.LIVE

Новий пакет допомоги від Німеччини — ефір Ранок.LIVE

23 липня 2025 р. 08:03

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Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 200 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок Gepard. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
  • полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський;
  • народний депутат "Європейська Солідарність", комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина;
  • заступник Голови ЦВК Сергій Дубовик;
  • народна депутатка України, Комітет  з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна Шимон Бріман; 
  • Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;
  • політолог Володимир Фесенко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги;
  • Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар розпочав офіційний візит до Києва; 
  • Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай має припинити "субсидування війни" РФ проти України через підтримку російського режиму та російських військових зусиль; 
  • Трамп може ввести санкції проти Китаю у вигляді вторинних тарифів.

Нагадаємо, Генпрокурор Руслан Кравченко пояснив, як працюватиме закон щодо НАБУ та САП.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що може відвідати Китай, де, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. 

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07:22 Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа

07:15 Оформлення спадщини — хто отримає майно в разі смерті чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Комісії у ПриватБанку — які картки обходяться у 2 тис. грн

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