Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали журналист из Израиля Сергей Ауслендер, депутаты Киевского городского совета Тарас Козак, Алла Шлапак и Андрей Витренко, а также глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея. В частности, они обсудят переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.
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Эфир Вечір.LIVE
Гости эфира обсудят:
- подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского;
- Украина не получит Patriot до весны 2026-го, — Spiegel;
- Сырский обратился к Трампу и Европе предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России;
- законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП;
- визит главы МИД Израиля в Украину;
- Израиль и Сирия договорились о прекращении огня;
- Иран обсудит ядерную программу с Россией и Китаем;
- в Азербайджане арестовали двух членов ЧВК "Вагнер" за участие в войне против Украины.
Напомним, 23 июля в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Стали известны главные темы обсуждений.
А руководитель ОП Андрей Ермак объяснил, чего ожидает от переговоров. По его словам, для Украины важна динамика мирного процесса.