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Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

Переговоры в Стамбуле и Patriot для Украины — эфир Вечір.LIVE

23 июля 2025 г. 17:50

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали журналист из Израиля Сергей Ауслендер, депутаты Киевского городского совета Тарас Козак, Алла Шлапак и Андрей Витренко, а также глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея. В частности, они обсудят переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят:

  • подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского;
  • Украина не получит Patriot до весны 2026-го, — Spiegel;
  • Сырский обратился к Трампу и Европе предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России;
  • законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП;
  • визит главы МИД Израиля в Украину;
  • Израиль и Сирия договорились о прекращении огня;
  • Иран обсудит ядерную программу с Россией и Китаем;
  • в Азербайджане арестовали двух членов ЧВК "Вагнер" за участие в войне против Украины.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Стали известны главные темы обсуждений.

А руководитель ОП Андрей Ермак объяснил, чего ожидает от переговоров. По его словам, для Украины важна динамика мирного процесса.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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