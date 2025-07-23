Переговори в Стамбулі та Patriot для України — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер, депутати Київської міської ради Тарас Козак, Алла Шлапак та Андрій Вітренко, а також очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. Зокрема, вони обговорять переговори між Україною та Росією в Стамбулі.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять:

підготовка до можливої зустрічі Путіна і Зеленського;

Україна не отримає Patriot до весни 2026-го, — Spiegel;

Сирський звернувся до Трампа та Європи надати Україні далекобійні ракети для ударів вглиб Росії;

законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП;

візит глави МЗС Ізраїля в Україну;

Ізраїль і Сирія домовились про припинення вогню;

Іран обговорить ядерну програму з Росією та Китаєм;

в Азербайджані заарештували двох членів ПВК "Вагнер" за участь у війні проти України.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Стали відомі головні теми обговорень.

А керівник ОП Андрій Єрмак пояснив, чого очікує від переговорів. За його словами, для України важлива динаміка мирного процесу.