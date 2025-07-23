Переговори в Стамбулі та Patriot для України — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер, депутати Київської міської ради Тарас Козак, Алла Шлапак та Андрій Вітренко, а також очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. Зокрема, вони обговорять переговори між Україною та Росією в Стамбулі.
Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Вечір.LIVE
Гості ефіру обговорять:
- підготовка до можливої зустрічі Путіна і Зеленського;
- Україна не отримає Patriot до весни 2026-го, — Spiegel;
- Сирський звернувся до Трампа та Європи надати Україні далекобійні ракети для ударів вглиб Росії;
- законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП;
- візит глави МЗС Ізраїля в Україну;
- Ізраїль і Сирія домовились про припинення вогню;
- Іран обговорить ядерну програму з Росією та Китаєм;
- в Азербайджані заарештували двох членів ПВК "Вагнер" за участь у війні проти України.
Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Стали відомі головні теми обговорень.
А керівник ОП Андрій Єрмак пояснив, чого очікує від переговорів. За його словами, для України важлива динаміка мирного процесу.