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Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

23 июля 2025 г. 13:19

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В Стамбуле в среду, 23 июля, состоится третий раунд переговоров Украины и России. Украинскую делегацию на встрече возглавит председатель СНБО Рустем Умеров.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Андрей Ковалев;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;
  • общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин;
  • народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Третий раунд переговоров между Украиной и Россией —  украинскую делегацию возглавит Умеров;
  • Цель встречи в Стамбуле — возвращение пленных и детей, которые были похищены Россией и подготовка встречи лидеров;
  • Украина уже заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен, — Шмыгаль;
  • Украине срочно нужно, чтобы США и Европа перебросили в Киев больше систем ПВО и ракет, — Сырский.

Напомним, Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая представит Украину на переговорах в Стамбуле.

А по данным источников журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, Украина хочет повысить уровень переговоров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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