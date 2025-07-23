Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

В Стамбуле в среду, 23 июля, состоится третий раунд переговоров Украины и России. Украинскую делегацию на встрече возглавит председатель СНБО Рустем Умеров.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Андрей Ковалев;

военный аналитик Денис Попович;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;

общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин;

народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией — украинскую делегацию возглавит Умеров;

Цель встречи в Стамбуле — возвращение пленных и детей, которые были похищены Россией и подготовка встречи лидеров;

Украина уже заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен, — Шмыгаль;

Украине срочно нужно, чтобы США и Европа перебросили в Киев больше систем ПВО и ракет, — Сырский.

Напомним, Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая представит Украину на переговорах в Стамбуле.

А по данным источников журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, Украина хочет повысить уровень переговоров.