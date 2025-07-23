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Переговори з Росією та купівля зброї для України — ефір День.LIVE

Переговори з Росією та купівля зброї для України — ефір День.LIVE

23 липня 2025 р. 13:19

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У Стамбулі у середу, 23 липня, відбудеться третій раунд переговорів України та Росії. Українську делегацію на зустрічі очолить голова РНБО Рустем Умєров.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук, керівник аналітичного напряму мережі  захисту національних інтересів "ANTS" Андрій Ковальов;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;
  • громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін;
  • народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Третій раунд переговорів між Україною та Росією — українську делегацію очолить Умєров;
  • Мета зустрічі у Стамбулі — повернення полонених та дітей, які були викрадені Росією та підготовка зустрічі лідерів; 
  • Україна вже уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень, — Шмигаль;
  • Україні терміново потрібно, щоб США та Європа перекинули до Києва більше систем ППО та ракет, — Сирський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка представить Україну на переговорах у Стамбулі.

А за даними джерел журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, Україна хоче підвищити рівень перемовин.

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14:15 Директору підзвітної КМДА спортшколи оголосили підозру — деталі

14:10 В УЗ змінили правила перевезення тварин — що робити пасажирам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:05 Українська делегація прибула на переговори до Туреччини

13:58 Схеми "чорного" зерна — Гетманцев назвав, скільки втрачає країна

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