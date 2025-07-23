Переговори з Росією та купівля зброї для України — ефір День.LIVE

У Стамбулі у середу, 23 липня, відбудеться третій раунд переговорів України та Росії. Українську делегацію на зустрічі очолить голова РНБО Рустем Умєров.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Андрій Ковальов;
- військовий аналітик Денис Попович;
- політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
- перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;
- громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін;
- народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Третій раунд переговорів між Україною та Росією — українську делегацію очолить Умєров;
- Мета зустрічі у Стамбулі — повернення полонених та дітей, які були викрадені Росією та підготовка зустрічі лідерів;
- Україна вже уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень, — Шмигаль;
- Україні терміново потрібно, щоб США та Європа перекинули до Києва більше систем ППО та ракет, — Сирський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка представить Україну на переговорах у Стамбулі.
А за даними джерел журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, Україна хоче підвищити рівень перемовин.