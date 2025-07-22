Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Украина уже в среду, 23 июля, планирует встретиться с российской делегацией в Стамбуле для переговоров о завершении войны. Президент Владимир Зеленский поручил сформировать соответствующую делегацию.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка;

военный адвокат Олег Леонтьев;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

политолог Олег Саакян;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;

политолог-международник Андрей Бузаров;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;

адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 годов Татьяна Козаченко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Мобилизации украинцев в возрасте от 60 лет не будет, — Вениславский;

В Украине рассматривают разрешение для мужчин до 25 лет на выезд за границу;

Более 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет отчислили из высших учебных заведений за последние два года, — Гурак;

Создание мобильных ТЦК;

Как работает контракт для 18+ в Украине;

Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов;

Французские компании начнут производство дронов в Украине, — Зеленский;

Украина законтрактовала три компании, которые производят дроны-перехватчики, — Жумадилова;

Множественное гражданство в Украине: с какими странами договорятся;

Что происходит в НАБУ — задержание сотрудника и подозрения;

Послы G7 хотят встречи с украинским правительством из-за обысков в НАБУ;

Зеленский готов к переговорам с Путиным;

В Стамбуле стороны будут говорить о подготовке встречи лидеров;

СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса государственными органами, — Зеленский;

В Покровск уже заходят российские ДРГ, — украинский военный с позывным "Алекс";

Украина откроет новые посольства и консульства по всему миру.

Напомним, Владимир Зеленский назвал чиновников, которые поедут на новый раунд переговоров с Россией.

По его словам, ключевой темой станет возвращение украинских пленных и похищенных детей.