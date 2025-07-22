Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE arrow
Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

22 июля 2025 г. 13:14

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2025
Text

Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Text

Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

19 июля 2025
Text

Группа The Rasmus высказалась о готовности к войне

18 июля 2025
Text

Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Text

Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Text

13:14 Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2025
Text

17:50 Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:04 Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

Украина уже в среду, 23 июля, планирует встретиться с российской делегацией в Стамбуле для переговоров о завершении войны. Президент Владимир Зеленский поручил сформировать соответствующую делегацию.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка;
  • военный адвокат Олег Леонтьев;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • политолог Олег Саакян;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
  • адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 годов Татьяна Козаченко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Мобилизации украинцев в возрасте от 60 лет не будет, — Вениславский;
  • В Украине рассматривают разрешение для мужчин до 25 лет на выезд за границу;
  • Более 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет отчислили из высших учебных заведений за последние два года, — Гурак;
  • Создание мобильных ТЦК;
  • Как работает контракт для 18+ в Украине;
  • Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов;
  • Французские компании начнут производство дронов в Украине, — Зеленский;
  • Украина законтрактовала три компании, которые производят дроны-перехватчики, — Жумадилова;
  • Множественное гражданство в Украине: с какими странами договорятся;
  • Что происходит в НАБУ — задержание сотрудника и подозрения;
  • Послы G7 хотят встречи с украинским правительством из-за обысков в НАБУ;
  • Зеленский готов к переговорам с Путиным;
  • В Стамбуле стороны будут говорить о подготовке встречи лидеров;
  • СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса государственными органами, — Зеленский;
  • В Покровск уже заходят российские ДРГ, — украинский военный с позывным "Алекс";
  • Украина откроет новые посольства и консульства по всему миру.

Напомним, Владимир Зеленский назвал чиновников, которые поедут на новый раунд переговоров с Россией.

По его словам, ключевой темой станет возвращение украинских пленных и похищенных детей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:32 Выезд в Молдову затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени

14:30 Осовременивание выплат военных ВСУ — что ждет в августе

14:29 Глава НАБУ отреагировал на принятый ВР законопроект — что сказал

14:22 Блокировка приложений Face ID на iPhone — как настроить функцию

14:15 Зеленский анонсировал новые обмены — кого освободят из тюрем РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:11 Вымогал 300 тыс. долл — САП завершила следствие по работнику СБУ

14:10 Наследство в 2025 — какой документ обязателен для оформления

14:01 ГУР рассекретило составляющие нового российского дрона-разведчика

13:57 Работа кафе и ресторанов при тревоге в Одессе — что нужно знать

13:45 Рада приняла законопроект о НАБУ и САП — что изменится

14:32 Выезд в Молдову затруднен — ситуация на трассе Одесса-Рени

14:30 Осовременивание выплат военных ВСУ — что ждет в августе

14:29 Глава НАБУ отреагировал на принятый ВР законопроект — что сказал

14:22 Блокировка приложений Face ID на iPhone — как настроить функцию

14:15 Зеленский анонсировал новые обмены — кого освободят из тюрем РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:11 Вымогал 300 тыс. долл — САП завершила следствие по работнику СБУ

14:10 Наследство в 2025 — какой документ обязателен для оформления

14:01 ГУР рассекретило составляющие нового российского дрона-разведчика

13:57 Работа кафе и ресторанов при тревоге в Одессе — что нужно знать

13:45 Рада приняла законопроект о НАБУ и САП — что изменится

19:44 Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

19 июля

06:33 Морской дракон вернулся — что еще скрывает в себе Черное море

18 июля

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

06:33 День Государственности — что о нем знают одесситы

14 июля

19:44 Как выросли цены на квартиры в Одессе 2025 — стоимость у моря

11 июля

22:33 Жизнь под обстрелами — как сейчас живет Херсон

Text

13:14 Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

21 июля
Text

17:50 Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:04 Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2025 г. 8:00
Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

21 июля 2025 г. 17:50
Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

Обстрел Киева и возможные переговоры с РФ — эфир День.LIVE

21 июля 2025 г. 13:21
Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2025 г. 8:04
Группа The Rasmus высказалась о готовности к войне

Группа The Rasmus высказалась о готовности к войне

19 июля 2025 г. 18:55
Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

18 июля 2025 г. 21:14
Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

18 июля 2025 г. 20:50
США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

18 июля 2025 г. 17:50

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации