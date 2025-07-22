Новое заявление Франции и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Украина уже в среду, 23 июля, планирует встретиться с российской делегацией в Стамбуле для переговоров о завершении войны. Президент Владимир Зеленский поручил сформировать соответствующую делегацию.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка;
- военный адвокат Олег Леонтьев;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- политолог Олег Саакян;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
- адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 годов Татьяна Козаченко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Мобилизации украинцев в возрасте от 60 лет не будет, — Вениславский;
- В Украине рассматривают разрешение для мужчин до 25 лет на выезд за границу;
- Более 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет отчислили из высших учебных заведений за последние два года, — Гурак;
- Создание мобильных ТЦК;
- Как работает контракт для 18+ в Украине;
- Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов;
- Французские компании начнут производство дронов в Украине, — Зеленский;
- Украина законтрактовала три компании, которые производят дроны-перехватчики, — Жумадилова;
- Множественное гражданство в Украине: с какими странами договорятся;
- Что происходит в НАБУ — задержание сотрудника и подозрения;
- Послы G7 хотят встречи с украинским правительством из-за обысков в НАБУ;
- Зеленский готов к переговорам с Путиным;
- В Стамбуле стороны будут говорить о подготовке встречи лидеров;
- СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса государственными органами, — Зеленский;
- В Покровск уже заходят российские ДРГ, — украинский военный с позывным "Алекс";
- Украина откроет новые посольства и консульства по всему миру.
Напомним, Владимир Зеленский назвал чиновников, которые поедут на новый раунд переговоров с Россией.
По его словам, ключевой темой станет возвращение украинских пленных и похищенных детей.