Нова заява Франції та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Україна вже у середу, 23 липня, планує зустрітися з російською делегацією у Стамбулі для переговорів про завершення війни. Президент Володимир Зеленський доручив сформувати відповідну делегацію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка;

військовий адвокат Олег Леонтьєв;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

політолог Олег Саакян;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;

адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 років Тетяна Козаченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Мобілізації українців віком від 60 років не буде, — Веніславський;

В Україні розглядають дозвіл для чоловіків до 25 років на виїзд за кордон;

Понад 50 тисяч чоловіків віком від 25 років відрахували з вищих навчальних закладів за останні два роки, — Гурак;

Створення мобільних ТЦК;

Як працює контракт для 18+ в Україні;

Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель дронів;

Французькі компанії розпочнуть виробництво дронів в Україні, — Зеленський;

Україна законтрактувала три компанії, які виробляють дрони-перехоплювачі, — Жумаділова;

Множинне громадянство в Україні: з якими країнами домовляться;

Що відбувається в НАБУ — затримання співробітника та підозри;

Посли G7 хочуть зустрічі з українським урядом через обшуки у НАБУ;

Зеленський готовий до переговорів з Путіним;

У Стамбулі сторони говоритимуть про підготовку зустрічі лідерів;

РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу державними органами, — Зеленський;

До Покровська вже заходять російські ДРГ, — український військовий із позивним "Алекс";

Україна відкриє нові посольства та консульства по всьому світу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав посадовців, які поїдуть на новий раунд переговорів з Росією.

За його словами, ключовою темою стане повернення українських полонених і викрадених дітей.