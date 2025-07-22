Нова заява Франції та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Україна вже у середу, 23 липня, планує зустрітися з російською делегацією у Стамбулі для переговорів про завершення війни. Президент Володимир Зеленський доручив сформувати відповідну делегацію.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка;
- військовий адвокат Олег Леонтьєв;
- директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- політолог Олег Саакян;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
- адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 років Тетяна Козаченко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Мобілізації українців віком від 60 років не буде, — Веніславський;
- В Україні розглядають дозвіл для чоловіків до 25 років на виїзд за кордон;
- Понад 50 тисяч чоловіків віком від 25 років відрахували з вищих навчальних закладів за останні два роки, — Гурак;
- Створення мобільних ТЦК;
- Як працює контракт для 18+ в Україні;
- Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель дронів;
- Французькі компанії розпочнуть виробництво дронів в Україні, — Зеленський;
- Україна законтрактувала три компанії, які виробляють дрони-перехоплювачі, — Жумаділова;
- Множинне громадянство в Україні: з якими країнами домовляться;
- Що відбувається в НАБУ — затримання співробітника та підозри;
- Посли G7 хочуть зустрічі з українським урядом через обшуки у НАБУ;
- Зеленський готовий до переговорів з Путіним;
- У Стамбулі сторони говоритимуть про підготовку зустрічі лідерів;
- РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу державними органами, — Зеленський;
- До Покровська вже заходять російські ДРГ, — український військовий із позивним "Алекс";
- Україна відкриє нові посольства та консульства по всьому світу.
Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав посадовців, які поїдуть на новий раунд переговорів з Росією.
За його словами, ключовою темою стане повернення українських полонених і викрадених дітей.