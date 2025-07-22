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Нова заява Франції та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Нова заява Франції та переговори з Росією — ефір День.LIVE

22 липня 2025 р. 13:14

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13:14 Нова заява Франції та переговори з Росією — ефір День.LIVE

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13:21 Обстріл Києва та можливі переговори з РФ — ефір День.LIVE

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08:04 Несподіване рішення Кабміну та перемовини з РФ — ефір Ранок.LIVE

Україна вже у середу, 23 липня, планує зустрітися з російською делегацією у Стамбулі для переговорів про завершення війни. Президент Володимир Зеленський доручив сформувати відповідну делегацію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка; 
  • військовий адвокат Олег Леонтьєв;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • політолог Олег Саакян;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
  • адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 років Тетяна Козаченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Мобілізації українців віком від 60 років не буде, — Веніславський;
  • В Україні розглядають дозвіл для чоловіків до 25 років на виїзд за кордон;
  • Понад 50 тисяч чоловіків віком від 25 років відрахували з вищих навчальних закладів за останні два роки, — Гурак;
  • Створення мобільних ТЦК;
  • Як працює контракт для 18+ в Україні;
  • Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель дронів;
  • Французькі компанії розпочнуть виробництво дронів в Україні, — Зеленський;
  • Україна законтрактувала три компанії, які виробляють дрони-перехоплювачі, — Жумаділова;
  • Множинне громадянство в Україні: з якими країнами домовляться;
  • Що відбувається в НАБУ — затримання співробітника та підозри;
  • Посли G7 хочуть зустрічі з українським урядом через обшуки у НАБУ;
  • Зеленський готовий до переговорів з Путіним;
  • У Стамбулі сторони говоритимуть про підготовку зустрічі лідерів;
  • РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу державними органами, — Зеленський;
  • До Покровська вже заходять російські ДРГ, — український військовий із позивним "Алекс";
  • Україна відкриє нові посольства та консульства по всьому світу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав посадовців, які поїдуть на новий раунд переговорів з Росією.

За його словами, ключовою темою стане повернення українських полонених і викрадених дітей.

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13:12 Допомагав тікати з Одещини — у Молдові затримали організатора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:12 НАБУ і САП обурив законопроєкт про підпорядкування Генпрокурору

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