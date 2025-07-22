Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал отсутствие обстрелов Киева во время визита генерала спецпредставителя президента США Кита Келлога. По его мнению, это свидетельствует о способности США принудить Россию к миру.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

эксперт по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян;

эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Владимир Зеленский назвал дату третьего раунда украино-российских переговоров в Турции;

Денис Шмыгаль говорил с Рютте об инициативе по закупке оружия США;

США и Германия одобрили передачу систем Patriot для Украины.

Напомним, Германия совместно с США передаст Украине пять систем ПВО Patriot в ближайшее время.

Кроме того, во время заседания "Рамштайн" Министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал критическую потребность для защиты.