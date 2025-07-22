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Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2025 г. 8:00

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08:00 Новый обмен пленными и переговоры в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

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13:19 Переговоры с Россией и оружие для Украины — эфир День.LIVE

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08:03 Новый пакет помощи от Германии — эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал отсутствие обстрелов Киева во время визита генерала спецпредставителя президента США Кита Келлога. По его мнению, это свидетельствует о способности США принудить Россию к миру.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • эксперт по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян;
  • эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Владимир Зеленский назвал дату третьего раунда украино-российских переговоров в Турции;
  • Денис Шмыгаль говорил с Рютте об инициативе по закупке оружия США;
  • США и Германия одобрили передачу систем Patriot для Украины.

Напомним, Германия совместно с США передаст Украине пять систем ПВО Patriot в ближайшее время.

Кроме того, во время заседания "Рамштайн" Министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал критическую потребность для защиты.

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