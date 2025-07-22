Влияние Трампа на Путина и оружие от США — эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал отсутствие обстрелов Киева во время визита генерала спецпредставителя президента США Кита Келлога. По его мнению, это свидетельствует о способности США принудить Россию к миру.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
- эксперт по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан;
- военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
- экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян;
- эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
- международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Владимир Зеленский назвал дату третьего раунда украино-российских переговоров в Турции;
- Денис Шмыгаль говорил с Рютте об инициативе по закупке оружия США;
- США и Германия одобрили передачу систем Patriot для Украины.
Напомним, Германия совместно с США передаст Украине пять систем ПВО Patriot в ближайшее время.
Кроме того, во время заседания "Рамштайн" Министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал критическую потребность для защиты.