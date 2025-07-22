Вплив Трампа на Путіна та зброя від США — ефір Ранок.LIVE

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував відсутність обстрілів Києва під час візиту генерала спецпредставника президента США Кіта Келлога. На його думк, це свідчить про здатність США примусити Росію до миру.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

експерт з безпеки Асоціації саперів України Ігор Молодан;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

народний депутат восьмого скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян;

експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Володимир Зеленський назвав дату третього раунду україно-російських переговорів у Туреччині;

Денис Шмигаль говорив з Рютте про ініціативу щодо закупівлі зброї США;

США та Німеччина ухвалили передачу систем Patriot для України.

Нагадаємо, Німеччина спільно зі США передасть Україні п'ять систем ППО Patriot найближчим часом.

Крім того, під час засідання "Рамштайну" Міністр оборони України Денис Шмигаль назвав критичну потребу для захисту.