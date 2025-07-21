Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Заседание в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля, прошло при участии 52 стран. А правительство реорганизовало министерства, ликвидировав некоторые из них.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

директор Украинского парламентского института Игорь Когут;

экономист, финансист Александр Савченко;

политтехнолог Руслан Рохов;

политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета им. Бориса Гринченко Василий Яблонский;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

журналист Камикадзе Ди;

доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Свириденко подвела итоги первой недели: обещает мораторий на проверки бизнеса;

Зеленский очертил задачи МО под руководством Шмыгаля: на этой неделе должны быть законтрактованы все дроны-перехватчики;

Минобороны и Минстратепром объединили;

СМИ распространили информацию, что Кирилл Тимошенко возглавит министерство стратегических коммуникаций;

18-й пакет санкций: Украина работает со странами Европы вне ЕС, чтобы они присоединились, — Зеленский;

Санкции против российского дизеля вступят в силу только в январе;

Сенатор Линдси Грэм пригрозил тарифами Индии, Бразилии и Китаю, которые покупают нефть РФ;

Великобритания инициирует "50-дневное движение" для вооружения Украины, — Bloomberg;

Украина идет с рекордной скоростью к вступлению в ЕС, — Жовква;

Украина должна изменить систему единого налога для вступления в ЕС, — Гетманцев;

Потребительская корзина в Украине и Европе;

Уровень бедности в Украине с начала войны увеличился почти вдвое — до 37%, — Гетманцев;

Ввезти электрические авто без пошлины можно успеть до конца года;

Трамп глубоко понимает ситуацию, Зеленский объясняет и отвечает на очень конкретные вопросы и мы видим результаты, — Ермак;

Зеленский готов к переговорам с Путиным;

Президент Азербайджана призвал украинцев "никогда не соглашаться с оккупацией";

Зеленский назначил 16 послов, США среди них нет: все посольства будут работать на оружие, восстановление и новые рабочие места для Украины

Напомним, Кабмин реорганизовал и закрыл ряд министерств, ликвидировав часть из них.

Также мы писали, что Силы ПВО ночью сбили более 220 средств нападения РФ во время атаки.