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Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

21 июля 2025 г. 17:50

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Заседание в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля, прошло при участии 52 стран. А правительство реорганизовало министерства, ликвидировав некоторые из них.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета им. Бориса Гринченко Василий Яблонский;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • журналист Камикадзе Ди;
  • доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Свириденко подвела итоги первой недели: обещает мораторий на проверки бизнеса;
  • Зеленский очертил задачи МО под руководством Шмыгаля: на этой неделе должны быть законтрактованы все дроны-перехватчики;
  • Минобороны и Минстратепром объединили;
  • СМИ распространили информацию, что Кирилл Тимошенко возглавит министерство стратегических коммуникаций;
  • 18-й пакет санкций: Украина работает со странами Европы вне ЕС, чтобы они присоединились, — Зеленский;
  • Санкции против российского дизеля вступят в силу только в январе;
  • Сенатор Линдси Грэм пригрозил тарифами Индии, Бразилии и Китаю, которые покупают нефть РФ;
  • Великобритания инициирует "50-дневное движение" для вооружения Украины, — Bloomberg;
  • Украина идет с рекордной скоростью к вступлению в ЕС, — Жовква;
  • Украина должна изменить систему единого налога для вступления в ЕС, — Гетманцев;
  • Потребительская корзина в Украине и Европе;
  • Уровень бедности в Украине с начала войны увеличился почти вдвое — до 37%, — Гетманцев;
  • Ввезти электрические авто без пошлины можно успеть до конца года;
  • Трамп глубоко понимает ситуацию, Зеленский объясняет и отвечает на очень конкретные вопросы и мы видим результаты, — Ермак;
  • Зеленский готов к переговорам с Путиным;
  • Президент Азербайджана призвал украинцев "никогда не соглашаться с оккупацией";
  • Зеленский назначил 16 послов, США среди них нет: все посольства будут работать на оружие, восстановление и новые рабочие места для Украины

Напомним, Кабмин реорганизовал и закрыл ряд министерств, ликвидировав часть из них.

Также мы писали, что Силы ПВО ночью сбили более 220 средств нападения РФ во время атаки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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