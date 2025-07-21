Результаты Рамштайна и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Заседание в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля, прошло при участии 52 стран. А правительство реорганизовало министерства, ликвидировав некоторые из них.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета им. Бориса Гринченко Василий Яблонский;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
- журналист Камикадзе Ди;
- доктор экономических наук Игорь Липсиц.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Свириденко подвела итоги первой недели: обещает мораторий на проверки бизнеса;
- Зеленский очертил задачи МО под руководством Шмыгаля: на этой неделе должны быть законтрактованы все дроны-перехватчики;
- Минобороны и Минстратепром объединили;
- СМИ распространили информацию, что Кирилл Тимошенко возглавит министерство стратегических коммуникаций;
- 18-й пакет санкций: Украина работает со странами Европы вне ЕС, чтобы они присоединились, — Зеленский;
- Санкции против российского дизеля вступят в силу только в январе;
- Сенатор Линдси Грэм пригрозил тарифами Индии, Бразилии и Китаю, которые покупают нефть РФ;
- Великобритания инициирует "50-дневное движение" для вооружения Украины, — Bloomberg;
- Украина идет с рекордной скоростью к вступлению в ЕС, — Жовква;
- Украина должна изменить систему единого налога для вступления в ЕС, — Гетманцев;
- Потребительская корзина в Украине и Европе;
- Уровень бедности в Украине с начала войны увеличился почти вдвое — до 37%, — Гетманцев;
- Ввезти электрические авто без пошлины можно успеть до конца года;
- Трамп глубоко понимает ситуацию, Зеленский объясняет и отвечает на очень конкретные вопросы и мы видим результаты, — Ермак;
- Зеленский готов к переговорам с Путиным;
- Президент Азербайджана призвал украинцев "никогда не соглашаться с оккупацией";
- Зеленский назначил 16 послов, США среди них нет: все посольства будут работать на оружие, восстановление и новые рабочие места для Украины
Напомним, Кабмин реорганизовал и закрыл ряд министерств, ликвидировав часть из них.
Также мы писали, что Силы ПВО ночью сбили более 220 средств нападения РФ во время атаки.