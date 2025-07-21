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Результати "Рамштайну" та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Результати "Рамштайну" та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

21 липня 2025 р. 17:50

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Результати "Рамштайну" та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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Обстріл Києва та можливі переговори з РФ — ефір День.LIVE

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Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

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Сергій Кривонос в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

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Нова посада Умєрова та удар ЄС по Кремлю — ефір День.LIVE

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Дедлайн Путіну та миротворці в Україні — ефір Ранок.LIVE

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Муслім Чеберлоєвський в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

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17:50 Результати "Рамштайну" та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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18 липня 2025
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21:14 Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

Засідання у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, пройшло за участі 52 країн. А уряд реорганізував міністерства, ліквідувавши деякі з них.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету ім. Бориса Грінченка Василь Яблонський;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц; 
  • журналіст Камікадзе Ді;
  • доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Свириденко підбила підсумки першого тижня: обіцяє мораторій на перевірки бізнесу;
  • Зеленський окреслив завдання МО під керівництвом Шмигаля: цього тижня мають бути законтрактовані усі дрони-перехоплювачі;
  • Міноборони і Мінстратепром об‘єднали;
  • ЗМІ поширили інформацію, що Кирило Тимошенко очолить міністерство стратегічних комунікацій;
  • 18-й пакет санкцій: Україна працює із країнами Європи поза ЄС, щоб вони приєдналися, — Зеленський;
  • Санкції проти російського дизелю набудуть чинності лише у січні;
  • Сенатор Ліндсі Грем пригрозив тарифами Індії, Бразилії та Китаю, які купують нафту РФ;
  • Велика Британія ініціює "50-денний рух" для озброєння України, — Bloomberg;
  • Україна йде з рекордною швидкістю до вступу в ЄС, — Жовква;
  • Україна має змінити систему єдиного податку для вступу в ЄС, — Гетманцев;
  • Споживчий кошик в Україні та Європі;
  • Рівень бідності в Україні від початку війни збільшився майже удвічі — до 37%, — Гетманцев;
  • Ввезти електричні авто без мита можна встигнути до кінця року;
  • Трамп глибоко розуміє ситуацію, Зеленський пояснює і відповідає на дуже конкретні питання і ми бачимо результати, — Єрмак;
  • Зеленський готовий до переговорів з Путіним;
  • Президент Азербайджану закликав українців "ніколи не погоджуватись з окупацією";
  • Зеленський призначив 16 послів, США серед них нема: усі посольства працюватимуть на зброю, відбудову і нові робочі місця для України

Нагадаємо, Кабмін реорганізував та закрив низку міністерств, ліквідувавши частину з них.

Також ми писали, що Сили ППО вночі збили понад 220 засобів нападу РФ під час атаки.

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18:15 На вчителів чекають важливі нововведення — що зміниться в вересні

18:15 Вперше в історії Польщі — яка знахідка зробить країну заможнішою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:09 Зеленський закликав дипломатів шукати нові шляхи допомоги Україні

17:58 РФ підтвердила готовність до третього раунду переговорів

17:47 Стало відомо, де пройде матч збірної України проти Франції

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