Результати "Рамштайну" та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Засідання у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, пройшло за участі 52 країн. А уряд реорганізував міністерства, ліквідувавши деякі з них.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;

економіст, фінансист Олександр Савченко;

політтехнолог Руслан Рохов;

політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету ім. Бориса Грінченка Василь Яблонський;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

журналіст Камікадзе Ді;

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Свириденко підбила підсумки першого тижня: обіцяє мораторій на перевірки бізнесу;

Зеленський окреслив завдання МО під керівництвом Шмигаля: цього тижня мають бути законтрактовані усі дрони-перехоплювачі;

Міноборони і Мінстратепром об‘єднали;

ЗМІ поширили інформацію, що Кирило Тимошенко очолить міністерство стратегічних комунікацій;

18-й пакет санкцій: Україна працює із країнами Європи поза ЄС, щоб вони приєдналися, — Зеленський;

Санкції проти російського дизелю набудуть чинності лише у січні;

Сенатор Ліндсі Грем пригрозив тарифами Індії, Бразилії та Китаю, які купують нафту РФ;

Велика Британія ініціює "50-денний рух" для озброєння України, — Bloomberg;

Україна йде з рекордною швидкістю до вступу в ЄС, — Жовква;

Україна має змінити систему єдиного податку для вступу в ЄС, — Гетманцев;

Споживчий кошик в Україні та Європі;

Рівень бідності в Україні від початку війни збільшився майже удвічі — до 37%, — Гетманцев;

Ввезти електричні авто без мита можна встигнути до кінця року;

Трамп глибоко розуміє ситуацію, Зеленський пояснює і відповідає на дуже конкретні питання і ми бачимо результати, — Єрмак;

Зеленський готовий до переговорів з Путіним;

Президент Азербайджану закликав українців "ніколи не погоджуватись з окупацією";

Зеленський призначив 16 послів, США серед них нема: усі посольства працюватимуть на зброю, відбудову і нові робочі місця для України

Нагадаємо, Кабмін реорганізував та закрив низку міністерств, ліквідувавши частину з них.

Також ми писали, що Сили ППО вночі збили понад 220 засобів нападу РФ під час атаки.