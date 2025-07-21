Результати "Рамштайну" та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Засідання у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, пройшло за участі 52 країн. А уряд реорганізував міністерства, ліквідувавши деякі з них.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
- економіст, фінансист Олександр Савченко;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету ім. Бориса Грінченка Василь Яблонський;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
- журналіст Камікадзе Ді;
- доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Свириденко підбила підсумки першого тижня: обіцяє мораторій на перевірки бізнесу;
- Зеленський окреслив завдання МО під керівництвом Шмигаля: цього тижня мають бути законтрактовані усі дрони-перехоплювачі;
- Міноборони і Мінстратепром об‘єднали;
- ЗМІ поширили інформацію, що Кирило Тимошенко очолить міністерство стратегічних комунікацій;
- 18-й пакет санкцій: Україна працює із країнами Європи поза ЄС, щоб вони приєдналися, — Зеленський;
- Санкції проти російського дизелю набудуть чинності лише у січні;
- Сенатор Ліндсі Грем пригрозив тарифами Індії, Бразилії та Китаю, які купують нафту РФ;
- Велика Британія ініціює "50-денний рух" для озброєння України, — Bloomberg;
- Україна йде з рекордною швидкістю до вступу в ЄС, — Жовква;
- Україна має змінити систему єдиного податку для вступу в ЄС, — Гетманцев;
- Споживчий кошик в Україні та Європі;
- Рівень бідності в Україні від початку війни збільшився майже удвічі — до 37%, — Гетманцев;
- Ввезти електричні авто без мита можна встигнути до кінця року;
- Трамп глибоко розуміє ситуацію, Зеленський пояснює і відповідає на дуже конкретні питання і ми бачимо результати, — Єрмак;
- Зеленський готовий до переговорів з Путіним;
- Президент Азербайджану закликав українців "ніколи не погоджуватись з окупацією";
- Зеленський призначив 16 послів, США серед них нема: усі посольства працюватимуть на зброю, відбудову і нові робочі місця для України
Нагадаємо, Кабмін реорганізував та закрив низку міністерств, ліквідувавши частину з них.
Також ми писали, що Сили ППО вночі збили понад 220 засобів нападу РФ під час атаки.