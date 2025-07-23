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Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

23 июля 2025 г. 19:00

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Гости эфира "Київський час" обсудят, как выжить под обстрелами в Киеве. Кроме того, они прокомментируют, кто ответственен за масштабную коррупцию в Киевской городской государственной администрации.

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Київський час"

Гостями эфира стали:

  • Тарас Козак, депутат Киевского городского совета, "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • Алла Шлапак, депутат Киевского городского совета, "Батькивщина", (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности);
  • Андрей Витренко, депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА.
  • Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС Украины;
  • Ольга Чевганюк, руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals.

Они будут говорить, когда уже будут последствия коррупции в Киеве. Кроме того, гости обсудят, почему не работают депутаты Киевсовета.

Напомним, заместитель мэра Киева Николай Поворозник, который устроил банкет на День траура, может вернуться к исполнению обязанностей.

Кроме того, в Киеве разоблачили присвоение бюджетных средств, выделенных на ремонт детской спортшколы "Казак", которая подчиняется департаменту молодежи и спорта КГГА.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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