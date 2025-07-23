Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

Гости эфира "Київський час" обсудят, как выжить под обстрелами в Киеве. Кроме того, они прокомментируют, кто ответственен за масштабную коррупцию в Киевской городской государственной администрации.
Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир "Київський час"
Гостями эфира стали:
- Тарас Козак, депутат Киевского городского совета, "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
- Алла Шлапак, депутат Киевского городского совета, "Батькивщина", (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности);
- Андрей Витренко, депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
- Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА.
- Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС Украины;
- Ольга Чевганюк, руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals.
Они будут говорить, когда уже будут последствия коррупции в Киеве. Кроме того, гости обсудят, почему не работают депутаты Киевсовета.
Напомним, заместитель мэра Киева Николай Поворозник, который устроил банкет на День траура, может вернуться к исполнению обязанностей.
Кроме того, в Киеве разоблачили присвоение бюджетных средств, выделенных на ремонт детской спортшколы "Казак", которая подчиняется департаменту молодежи и спорта КГГА.