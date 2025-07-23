Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

Гості ефіру "Київський час" обговорять, як вижити під обстрілами в Києві. Крім того, вони прокоментують, хто відповідальний за масштабну корупцію у Київській міській державній адміністрації.

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Ефір "Київський час"

Гостями ефіру стали:

Тарас Козак, депутат Київської міської ради, "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності);

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;

Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України;

Ольга Чевганюк, керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals.

Вони говоритимуть, коли вже будуть наслідки корупції в Києві. Крім того, гості обговорять, чому не працюють депутати Київради.

Нагадаємо, заступник мера Києва Микола Поворозник, який влаштував бенкет на День жалоби, може повернутися до виконання обов’язків.

Крім того, у Києві викрили привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт дитячої спортшколи "Козак", яка підпорядковується департаменту молоді та спорту КМДА.