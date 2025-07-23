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Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

23 липня 2025 р. 19:00

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Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

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Несподіване рішення Кабміну та перемовини з РФ — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Хто відповідальний за корупцію у КМДА — ефір Київського часу

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17:50 Переговори в Стамбулі та Patriot для України — ефір Вечір.LIVE

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Гості ефіру "Київський час" обговорять, як вижити під обстрілами в Києві. Крім того, вони прокоментують, хто відповідальний за масштабну корупцію у Київській міській державній адміністрації.

Подивитися ефір "Київського часу" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

Гостями ефіру стали:

  • Тарас Козак, депутат Київської міської ради, "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності);
  • Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;
  • Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України;
  • Ольга Чевганюк, керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals.

Вони говоритимуть, коли вже будуть наслідки корупції в Києві. Крім того, гості обговорять, чому не працюють депутати Київради.

Нагадаємо, заступник мера Києва Микола Поворозник, який влаштував бенкет на День жалоби, може повернутися до виконання обов’язків.

Крім того, у Києві викрили привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт дитячої спортшколи "Козак", яка підпорядковується департаменту молоді та спорту КМДА. 

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19:04 Харків’янка вчиняла підпали на замовлення РФ — як її покарав суд

18:55 Прибрали імена героїв — скандальне перейменування на Одещині

18:42 Укрзалізниця анонсувала новий поїзд — який буде маршрут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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