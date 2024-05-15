Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Народный депутат Георгий Мазурашу считает, что для того, чтобы вернуть всех беженцев из-за границы, следует отменить какие-либо ограничения на выезд. Кроме того, по его мнению, следует обеспечить надлежащую защиту гражданам.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как вернуть беженцы из-за границы

"Критическое увеличение процента людей, не планирующих возвращаться в Украину, началось с того момента, когда мы решили относиться к гражданам, как к рабам и сказать: "Мы вас не выпускаем, мы вас заставим". Это, думаю, оказало решающее влияние", — сказал Мазурашу, комментируя ситуацию.

В связи с этим, он считает, украинцы и не хотят возвращаться обратно домой. Кроме того, по словам нардепа, следует позаботиться о том, чтобы каждый в своей стране чувствовал себя свободно и не боялся того, что кто-то может "схватить с кустов и затащить в ТЦК".

"Дело защиты Отечества это почетная и опасная миссия, но это вовсе не об угрозах и принуждении. Это критическая ошибка или, возможно, сознательные действия тех, кто хочет так помогать врагам", — сказал Мазурашу.

Напомним, по данным опроса, подавляющее большинство беженцев из Польши, Германии и Чехии достаточно удовлетворены своей жизнью в новой стране. Однако не исключено, что половина может вернуться в Украину.

Также мы писали, в Швейцарии представили проект плана возвращения украинцев, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на такие цели предлагают оказывать помощь до 4 тыс. евро.