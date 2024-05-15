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Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

15 мая 2024 г. 14:04

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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Народный депутат Георгий Мазурашу считает, что для того, чтобы вернуть всех беженцев из-за границы, следует отменить какие-либо ограничения на выезд. Кроме того, по его мнению, следует обеспечить надлежащую защиту гражданам.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как вернуть беженцы из-за границы

"Критическое увеличение процента людей, не планирующих возвращаться в Украину, началось с того момента, когда мы решили относиться к гражданам, как к рабам и сказать: "Мы вас не выпускаем, мы вас заставим". Это, думаю, оказало решающее влияние", — сказал Мазурашу, комментируя ситуацию.

В связи с этим, он считает, украинцы и не хотят возвращаться обратно домой. Кроме того, по словам нардепа, следует позаботиться о том, чтобы каждый в своей стране чувствовал себя свободно и не боялся того, что кто-то может "схватить с кустов и затащить в ТЦК".

"Дело защиты Отечества это почетная и опасная миссия, но это вовсе не об угрозах и принуждении. Это критическая ошибка или, возможно, сознательные действия тех, кто хочет так помогать врагам", — сказал Мазурашу.

Напомним, по данным опроса, подавляющее большинство беженцев из Польши, Германии и Чехии достаточно удовлетворены своей жизнью в новой стране. Однако не исключено, что половина может вернуться в Украину.

Также мы писали, в Швейцарии представили проект плана возвращения украинцев, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на такие цели предлагают оказывать помощь до 4 тыс. евро.

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13:50 Студент Одесской военной академии погиб во время обучения, — СМИ

13:44 Укрпочта показала результаты аукциона по продаже посылок

13:40 На Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже, — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:38 В Киеве состоится пресс-конференция по случаю издания пособия "Тактическая коммуникация для медиков"

13:35 В Днепре раздался мощный взрыв

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE