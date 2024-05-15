Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Народний депутат Георгій Мазурашу вважає, що для того, аби повернути усіх біженців з-за кордону, слід скасувати будь-які обмеження на виїзд. Крім того, на його думку, варто забезпечити належний захист громадянам.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як повернути біженці з-за кордону

"Критичне збільшення відсотку людей, які не планують повертатися в Україну, почалося з того моменту, коли ми вирішили ставитися до громадян, як до рабів і сказати: "Ми вас не випускаємо, ми вас змусимо". Це, думаю, мало вирішальний вплив", — сказав Мазурашу, коментуючи ситуацію.

У зв'язку з цим, він вважає, українці й не хочуть повертатися назад додому. Крім того, за словами нардепа, варто подбати про те, щоб кожен у своїй країні почувався вільно й не боявся того, що хтось може "схопити з кущів і затягнути в ТЦК".

"Справа захисту Вітчизни це почесна і небезпечна місія, але це зовсім не про погрози і примус. Це критична помилка або, можливо, свідомі дії тих, хто хоче так допомагати ворогам", — сказав Мазурашу.

Нагадаємо, за даними опитування, переважна більшість біженців з Польщі, Німеччини та Чехії достатньо задоволені своїм життям у новій країні. Однак не виключено, що половина може повернутися назад до України.

Також ми писали, у Швейцарії представили проєкт плану повернення українців, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на такі цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.