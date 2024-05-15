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Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

15 травня 2024 р. 14:04

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14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

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13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

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13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

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Народний депутат Георгій Мазурашу вважає, що для того, аби повернути усіх біженців з-за кордону, слід скасувати будь-які обмеження на виїзд. Крім того, на його думку, варто забезпечити належний захист громадянам. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як повернути біженці з-за кордону

"Критичне збільшення відсотку людей, які не планують повертатися в Україну, почалося з того моменту, коли ми вирішили ставитися до громадян, як до рабів і сказати: "Ми вас не випускаємо, ми вас змусимо". Це, думаю, мало вирішальний вплив", — сказав Мазурашу, коментуючи ситуацію. 

У зв'язку з цим, він вважає, українці й не хочуть повертатися назад додому. Крім того, за словами нардепа, варто подбати про те, щоб кожен у своїй країні почувався вільно й не боявся того, що хтось може "схопити з кущів і затягнути в ТЦК".

"Справа захисту Вітчизни це почесна і небезпечна місія, але це зовсім не про погрози і примус. Це критична помилка або, можливо, свідомі дії тих, хто хоче так допомагати ворогам", — сказав Мазурашу.

Нагадаємо, за даними опитування, переважна більшість біженців з Польщі, Німеччини та Чехії достатньо задоволені своїм життям у новій країні. Однак не виключено, що половина може повернутися назад до України. 

Також ми писали, у Швейцарії представили проєкт плану повернення українців, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на такі цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

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14:42 Зарплати у світі — ТОП-10 країн з гендерною різницею виплат

14:42 В ООН повідомили, скільки цивільних українців стали жертвами війни за останній місяць

14:41 Ціни на черешню в Україні — скільки коштує ягода у травні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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