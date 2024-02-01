Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

В связи с информацией о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ ходят слухи о том, что Валерий Залужный может пойти в политику. Стоит ли Главкому это делать и поддержали бы его люди на выборах — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Стоит ли Залужному идти в политику

Так, украинцы убеждены, что Валерий Залужный сейчас находится на своем месте и на своем посту. Поэтому не очень одобряют такую идею, чтобы тот шел в политику.

"Во-первых, как он сам захочет. Но я думаю, что сейчас этот вопрос не должен стоять. Но если он захочет, то почему нет? Для того чтобы мне за него проголосовать, мне нужно знать его программу, что это за партия и нужно знать, кто еще уйдет, кроме него".

"Нет, пусть остается Главнокомандующим. После победы возможно".

"Мне кажется, он хороший военный. Поэтому пусть на своем месте остается. После победы — мне кажется, что у власти должны быть политики, а не военные".

"Наверное, я бы не голосовала сейчас вообще. Не вникаю в политику".

"Я считаю, что каждый должен быть на своем месте. Если ему хорошо дается военное дело, то лучше оставаться в нем."

А вот проголосовали бы люди за Валерия Залужного после победы — однозначно ответить тоже не могут. Говорят, нужно знать его предвыборную кампанию и что он готов пообещать украинцам. В то же время подавляющее большинство людей доверяют Главнокомандующему ВСУ и уверены, что он мог бы принести положительные изменения в страну.

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время, официального подтверждения этим данным не было.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.