Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування arrow

Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

01 лютого 2024 р. 16:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

Text

13:09 Не вийшов з машини — прострілити коліно, — командир зробив скандальну заяву щодо мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:49 Чи піде Залужний у політику в разі відставки — відповів журналіст

Text

11:41 Що мають робити цивільні жінки для досягнення миру — думки військових

Text

10:41 Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

Text

09:53 Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

Text

08:00 Обмін полоненими, тарифи на світло та чому Макрон блокує експорт з України — ефір Ранок.LIVE

Text

17:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

Text

13:09 Не вийшов з машини — прострілити коліно, — командир зробив скандальну заяву щодо мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:49 Чи піде Залужний у політику в разі відставки — відповів журналіст

Text

11:41 Що мають робити цивільні жінки для досягнення миру — думки військових

Text

10:41 Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

Text

09:53 Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

Text

08:00 Обмін полоненими, тарифи на світло та чому Макрон блокує експорт з України — ефір Ранок.LIVE

Популярні відео

Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

У зв'язку з інформацією про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ ширяться чутки про те, що Валерій Залужний може піти в політику. Чи варто Головкому це робити та чи підтримали б його люди на виборах — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи варто Залужному йти в політику

Так, українці переконані, що Валерій Залужний наразі перебуває на своєму місці і на своїй посаді. Тож, не дуже схвалюють таку ідею, щоб той йшов у політику. 

"По-перше, як він сам захоче. Але я думаю, що зараз це питання не має стояти. Але якщо він захоче, то чому ні? Для того, щоб мені за нього проголосувати, мені потрібно знати його програму, що то за партія і треба знати, хто ще піде, окрім нього". 

"Ні, хай залишається Головнокомандувачем. Після перемоги — можливо". 

"Мені здається, він хороший військовий. Тому, нехай на своєму місці залишається. Після перемоги — мені здається, що при владі мають бути політики, а не військові". 

"Напевно, я б не голосувала зараз взагалі. Не вникаю в політику". 

"Я вважаю, що кожен має бути на своєму місці. Якщо йому гарно дається військова справа, то краще залишатися в ній."

А от чи проголосували б люди за Валерія Залужного після перемоги — однозначно всі відповісти теж не можуть. Кажуть, треба знати його передвиборчу кампанію й що він готовий пообіцяти українцям. Водночас, переважна більшість людей довіряють Головнокомандувачу ЗСУ й впевнені, що він міг би принести позитивні зміни в країну. 

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:21 Україна може отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, — Мінекономіки

Новина з відео

17:21 Зеленський назвав кількість військовополонених, яких вдалося повернути в Україну

17:20 "Мамо, я в Україні" — з російського полону повернулися бійці з Одещини

Text

17:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

16:58 На Луганщині прикордонники взяли у полон трьох окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:50 В Одесі засудили китайського блогера, який знімав роботу ППО

16:48 Шевченко назвав завдання для олімпійської та дорослої збірних України

Новина з відео

16:41 Українські воїни за допомогою HIMARS майстерно знищили два ворожих "Гради"

16:34 На знищеному ракетному катері РФ у Криму були 40 моряків, — ВМС

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

17:21 Україна може отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, — Мінекономіки

Новина з відео

17:21 Зеленський назвав кількість військовополонених, яких вдалося повернути в Україну

17:20 "Мамо, я в Україні" — з російського полону повернулися бійці з Одещини

16:58 На Луганщині прикордонники взяли у полон трьох окупантів

16:50 В Одесі засудили китайського блогера, який знімав роботу ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:48 Шевченко назвав завдання для олімпійської та дорослої збірних України

Новина з відео

16:41 Українські воїни за допомогою HIMARS майстерно знищили два ворожих "Гради"

16:34 На знищеному ракетному катері РФ у Криму були 40 моряків, — ВМС

16:21 ДПСУ викрила схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон під виглядом благодійників

16:20 Намагався дати хабаря військовому з ОСУВ "Одеса" — справу передано до суду

06:30 Корейський варіант для України — наскільки він є реальним

06:05 Чому українські біженці масово переїздять у Німеччину — які умови у 2024 році

31 січня 2024
Новина з відео

07:40 Як підняти економіку України — поради одеситів

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів наприкінці січня

06:30 ППО, танки і артилерія — яку зброю Греція може передати Україні

30 січня 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді наприкінці січня

29 січня 2024
Новина з відео

18:30 Понад 400 пухнастиків на піклуванні — як працює одеський притулок для тварин під час війни

Ексклюзив

06:18 Напад Путіна на НАТО та мобілізація депутатів: інтерв'ю Чернєва

Новина з фото

05:42 Ціни в Україні у 2024 році. На скільки в магазинах здорожчали мука, каші та цукор

Новина з фото

04:10 Ціни на оренду в Україні — як в Івано-Франківську змінились ціни на житло у січні

Text

17:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

Text

13:09 Не вийшов з машини — прострілити коліно, — командир зробив скандальну заяву щодо мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:49 Чи піде Залужний у політику в разі відставки — відповів журналіст

Text

11:41 Що мають робити цивільні жінки для досягнення миру — думки військових

Text

10:41 Не зупиняємось — Лубінець прокоментував крайній обмін полоненими з РФ

Text

09:53 Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

31 січня 2024
Text

19:00 Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE