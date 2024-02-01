Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

У зв'язку з інформацією про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ ширяться чутки про те, що Валерій Залужний може піти в політику. Чи варто Головкому це робити та чи підтримали б його люди на виборах — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи варто Залужному йти в політику

Так, українці переконані, що Валерій Залужний наразі перебуває на своєму місці і на своїй посаді. Тож, не дуже схвалюють таку ідею, щоб той йшов у політику.

"По-перше, як він сам захоче. Але я думаю, що зараз це питання не має стояти. Але якщо він захоче, то чому ні? Для того, щоб мені за нього проголосувати, мені потрібно знати його програму, що то за партія і треба знати, хто ще піде, окрім нього".

"Ні, хай залишається Головнокомандувачем. Після перемоги — можливо".

"Мені здається, він хороший військовий. Тому, нехай на своєму місці залишається. Після перемоги — мені здається, що при владі мають бути політики, а не військові".

"Напевно, я б не голосувала зараз взагалі. Не вникаю в політику".

"Я вважаю, що кожен має бути на своєму місці. Якщо йому гарно дається військова справа, то краще залишатися в ній."

А от чи проголосували б люди за Валерія Залужного після перемоги — однозначно всі відповісти теж не можуть. Кажуть, треба знати його передвиборчу кампанію й що він готовий пообіцяти українцям. Водночас, переважна більшість людей довіряють Головнокомандувачу ЗСУ й впевнені, що він міг би принести позитивні зміни в країну.

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію.

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.