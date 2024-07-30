Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

В Национальном олимпийском комитете Украины рассказали, пришлось ли снимать с Олимпиады еще кого-то из украинцев, кроме теннисистки Ангелины Калининой. Спортсменка не смогла участвовать в соревнованиях из-за простуды, подхватившейся после долгого пребывания под дождем.

Об этом рассказал спикер НОК Максим Чеберяка в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 июля.

Украинская спортсменка покинула соревнование

Чеберяка объяснил, что в первый день должен был состояться теннисный матч, но из-за непогоды его очень долго переносили. Как следствие, Калинина не смогла стартовать, поскольку простудилась из-за длительного пребывания под дождем.

"Погода была дождливая. Мы переживали, потому что промокли до нитки во время открытия. Но все, кто должен стартовать, кроме Калининой, стартовали и готовятся к дальнейшим соревнованиям. Надеемся, что пройдет", — пояснил спикер.

Ранее мы сообщали, что на Олимпийских играх в Париже сборная Украины завоевала первую медаль. Ее автором стала украинская саблистка Ольга Харлан, для которой это рекордная награда.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.