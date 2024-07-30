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Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

30 липня 2024 р. 13:00

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13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

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11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

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10:51 Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

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09:22 Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

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08:00 Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

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У Національному олімпійському комітеті України розповіли, чи довелося знімати з Олімпіади ще когось із українців, крім тенісистки Ангеліни Калініної. Спортсменка не змогла взяти участь у змаганнях через застуду, яку підхопила після довготривалого перебування під дощем.

Про це розповів речник НОК Максим Чеберяка в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 липня.

Українська спортсменка покинула змагання

Чеберяка пояснив, що в перший день мав відбутися тенісний матч, але через негоду його дуже довго переносили. Як наслідок, Калініна не змогла стартувати, оскільки застудилася внаслідок тривалого перебування під дощем.

"Погода була дощова. Ми переживали, бо змокли до нитки під час відкриття. Але всі, хто мав стартувати, окрім Калініної, стартували й готуються до подальших змагань. Сподіваємось, що минеться", — пояснив речник.

Раніше ми повідомляли, що на Олімпійських іграх в Парижі збірна України здобула першу медаль. Її автором стала українська шаблістка Ольга Харлан, для якої це рекордна нагорода.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

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