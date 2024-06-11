Жизни людей, которые выжили — в Одессе презентовали книгу "Истории сильных"

В культурном центре "UNION" в Одессе состоялась презентация книги "Истории сильных". Произведение является сборником воспоминаний людей, которые были в русской оккупации, пережили плен, видели террор войны и выжили.

На мероприятии побывали журналисты Новини.LIVE .

Благодаря несокрушимости нашего народа весь мир узнает об ужасах войны и героической несокрушимости украинцев. Люди, истории которых оказались на страницах издания, поделились своей болью — теперь боль украинцев может ощутить весь мир.

Для проведения презентации выбрали Одессу не просто так. Организаторы отмечают, что для них этот город является символом жизни, несмотря на войну.

"Но этот город так героически продолжает жить. Поэтому мы выбрали Одессу как символ того, что жизнь продолжается" , — отметила волонтер Наталья Приходько.

Мы писали, что недавно в Киеве прошла презентация книги в жанре киргизского эпоса "Эр Тоштюк". Главный герой — представитель племени аштек — борется за свободу и независимость своего народа.