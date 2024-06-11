Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

У культурному центрі "UNION," в Одесі відбулась презентація книги "Історії сильних". Твір є збіркою спогадів людей, які були в російській окупації, пережили полон, бачили на власні очі терор війни та вижили.

На заході побували журналісти Новини.LIVE.

Завдяки незламності нашого народу увесь світ дізнається про жахи війни та героїчну незламність українців. Люди, історії яких опинились на сторінках видання, поділились своїм болем — тепер біль українців може відчути весь світ.

Для проведення презентації обрали Одесу не просто так. Організатори зазначають, що для них це місто є символом життя попри війну.

"Але це місто так героїчно продовжує жити. Тому ми обрали Одесу як символ того, що життя продовжується", — зазначила волонтерка Наталія Приходько.

Ми писали, що нещодавно у Києві відбулася презентація книги у жанрі киргизького епосу "Ер Тоштюк". Головний герой — представник племені аштек — бореться за свободу і незалежність свого народу.