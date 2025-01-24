Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

В эту субботу Владимиру Зеленскому исполняется 47 лет, шесть из них он посвятил Украине как президент. За время его каденции страна пережила множество вызовов. Но самым важным остается то, что он возглавляет государство в самый сложный период современной истории — период войны, где каждый день борется наша общая победа. В этот день, пожалуй, каждый украинец хотел бы сказать ему несколько слов — о вере, боли, надежде и будущем, которое мы вместе создаем.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, о чем бы они хотели спросить у президента.

Вопросы к президенту

Многие одесситы хотели бы поговорить с президентом о наболевшем. И стоит сказать, что запросы у людей довольно разные. Вот Наталья спросила бы об увеличении рабочих мест. Ведь в период войны достаточно много бизнесов и предприятий закрылись.

"Я бы хотела, чтобы у нас была по-настоящему европейская страна со всеми положительными моментами. Больше рабочих мест надо создавать и чтобы была справедливая пенсия, которой хватает на жизнь. Желаю, чтобы наш президент этого достиг", — говорит Наталья.

Ольгу также интересует социальный аспект. Именно поэтому женщина хотела бы узнать о пересмотре пенсий. Она отмечает, что сейчас едва удается выживать на те выплаты, которые предоставляет государство.

"Я бы у президента спросила, когда будет индексация пенсий, потому что это важно. А пожелать ему хотелось бы ума, терпения и победы", — добавляет Ольга.

Окончание войны

А вот Эльвира хочет задать вопрос, который интересует, пожалуй, всех украинцев. Он касается окончания войны и возвращения всех защитников домой.

"Больше всего меня интересует, когда закончится война. Это самый насущный вопрос, как по мне. А все пожелания будут после ее окончания", — отмечает Эльвира.

В то же время Людмила считает, что не надо отвлекать главу государства лишними вопросами. Владимир Зеленский сейчас работает над тем, чтобы война как можно скорее закончилась

"Я не знаю. У президента своих забот хватает, куда ему наши проблемы. Нет у меня никаких вопросов. Только хочу пожелать ему здоровья, выдержки. А мы вместе с ним выдержим. Пусть работает", — подытоживает Людмила.

Напомним, ранее Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за некоторые высказывания.

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