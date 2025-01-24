Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Цієї суботи Володимиру Зеленському виповнюється 47 років, шість із них він присвятив Україні як президент. За час його каденції країна пережила безліч викликів. Але найважливішим залишається те, що він очолює державу у найскладніший період сучасної історії — період війни, де кожен день виборюється наша спільна перемога. Цього дня, мабуть, кожен українець хотів би сказати йому кілька слів — про віру, біль, надію і майбутнє, яке ми разом створюємо.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, про що б вони хотіли запитати у президента.

Питання до президента

Багато одеситів хотіли б поговорити з президентом про наболіле. І варто сказати, що запити у людей досить різні. Ось Наталя запитала б про збільшення робочих місць. Адже у період війни досить багато бізнесів та підприємств закрилися.

"Я б хотіла, щоб у нас була по-справжньому європейська країна з усіма позитивними моментами. Більше робочих місць треба створювати і щоб була справедлива пенсія, якої вистачає на життя. Бажаю, щоб наш президент цього досяг", — каже Наталя.

Ольгу також цікавить соціальний аспект. Саме тому жінка хотіла б дізнатися про перегляд пенсій. Вона наголошує на тому, що зараз ледве вдається виживати на ті виплати, які надає держава.

"Я б у президента спитала, коли буде індексація пенсій, бо це важливо. А побажати йому хотілося б розуму, терпіння та перемоги", — додає Ольга.

Закінчення війни

А ось Ельвіра хоче поставити питання, яке цікавить, мабуть, усіх українців. Воно стосується закінчення війни та повернення усіх захисників додому.

"Найбільше мене цікавить, коли закінчиться війна. Це найнагальніше питання, як на мене. А всі побажання будуть після її закінчення", — зазначає Ельвіра.

Водночас Людмила вважає, що не треба відвертати главу держави зайвими питаннями. Володимир Зеленський зараз працює над тим, щоб війна якомога швидше закінчилася

"Я не знаю. У президента своїх турбот вистачає, куди йому наші проблеми. Немає у мене ніяких питань. Лише хочу побажати йому здоровʼя, витримки. А ми разом з ним витримаємо. Хай працює", — підсумовує Людмила.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розкритикував Зеленського за деякі висловлювання.

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відвідав форум у Давосі.