Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом arrow
Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

24 січня 2025 р. 19:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:17Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Цієї суботи Володимиру Зеленському виповнюється 47 років, шість із них він присвятив Україні як президент. За час його каденції країна пережила безліч викликів. Але найважливішим залишається те, що він очолює державу у найскладніший період сучасної історії — період війни, де кожен день виборюється наша спільна перемога. Цього дня, мабуть, кожен українець хотів би сказати йому кілька слів — про віру, біль, надію і майбутнє, яке ми разом створюємо. 

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, про що б вони хотіли запитати у президента.

Питання до президента

Багато одеситів хотіли б поговорити з президентом про наболіле. І варто сказати, що запити у людей досить різні. Ось Наталя запитала б про збільшення робочих місць. Адже у період війни досить багато бізнесів та підприємств закрилися. 

"Я б хотіла, щоб у нас була по-справжньому європейська країна з усіма позитивними моментами. Більше робочих місць треба створювати і щоб була справедлива пенсія, якої вистачає на життя. Бажаю, щоб наш президент цього досяг", — каже Наталя. 

Ольгу також цікавить соціальний аспект. Саме тому жінка хотіла б дізнатися про перегляд пенсій. Вона наголошує на тому, що зараз ледве вдається виживати на ті виплати, які надає держава. 

"Я б у президента спитала, коли буде індексація пенсій, бо це важливо. А побажати йому хотілося б розуму, терпіння та перемоги", — додає Ольга. 

Закінчення війни 

А ось Ельвіра хоче поставити питання, яке цікавить, мабуть, усіх українців. Воно стосується закінчення війни та повернення усіх захисників додому. 

"Найбільше мене цікавить, коли закінчиться війна. Це найнагальніше питання, як на мене. А всі побажання будуть після її закінчення", — зазначає Ельвіра. 

Водночас Людмила вважає, що не треба відвертати главу держави зайвими питаннями. Володимир Зеленський зараз працює над тим, щоб війна якомога швидше закінчилася 

"Я не знаю. У президента своїх турбот вистачає, куди йому наші проблеми. Немає у мене ніяких питань. Лише хочу побажати йому здоровʼя, витримки. А ми разом з ним витримаємо. Хай працює", — підсумовує Людмила.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розкритикував Зеленського за деякі висловлювання. 

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відвідав форум у Давосі. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

19:02 Борги за комуналку — за яку суму можуть конфіскувати житло у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

18:34 Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

18:30 На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

18:25 Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо

18:10 Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

19:02 Борги за комуналку — за яку суму можуть конфіскувати житло у 2025

18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:34 Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

18:30 На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

18:25 Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо

18:10 Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу

18:06 В МЗС лайливо відреагували на вимогу РФ не брати Україну в НАТО

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ