Завершение войны — как это видят одесситы

Полномасштабная война длится уже более тысячи дней и так или иначе затронула всех без исключения украинцев. Громкие заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа некоторым дали надежду на скорое завершение военных действий.

Журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, как, по их мнению, должна закончиться война и что будет с Украиной после нее.

Как одесситы видят победу

Несмотря ни на что большинство опрошенных настроены оптимистично. Одесситы верят в победу Украины и видят ее в будущем процветающим государством.

"Вернутся к нам люди, и мы наконец-то сможем жить своей счастливой жизнью", — говорит одесситка Виктория.

Некоторые даже считают, что на границах 1991 года не стоит останавливаться. Хотя и признает, что сейчас о таком можно только мечтать.

"Все, как было до полномасштабной и даже до 2014 года. Можно немного еще захватить, если так говорить, исторические наши земли", — говорит Татьяна.

До мира далеко

Впрочем, многие горожан понимают, что ситуация крайне сложна и до окончания войны еще далеко. Одесситка Полина сомневается, что Россия согласится прекратить агрессию даже если Украина примет ее условия.

"У нас просто отберут территории. И не факт, что если у нас отберут территории, то она прекратится полностью, в этом и проблема", — рассуждает она.

Алла считает, что не нам решать, когда наступит мир, ведь мы не начали эту войну.

"Любой человек хочет, конечно, мира. Но я считаю, что мир невозможен, пока человек не одумается", — говорит она.

Во всяком случае, почти все опрошенные нами одесситы уверены: рано или поздно война завершится, а жизнь будет продолжаться.

Напомним, президент Владимир Зеленский спрогнозировал, как Украина планирует завершить войну. Также стало известно, что Киев активно налаживает контакты с командой Трампа. Основной вопрос — его самые четкие обещания, в том числе завершение войны.