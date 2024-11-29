Завершення війни — як це бачать одесити

Повномасштабна війна триває вже понад тисячу днів і так чи інакше торкнулася всіх без виключення українців. Гучні заяви новообраного президента США Дональда Трампа декому дали надію на швидке завершення воєнних дій.

Журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, як, на їхню думку, має закінчитися війна, і що буде з Україною після неї.

Як одесити бачать перемогу

Попри все, більшість опитаних налаштовані оптимістично. Одесити вірять у перемогу України й бачать її у майбутньому квітучою державою.

"Повернуться до нас люди, і ми нарешті зможемо жити своїм щасливим життям", — говорить одеситка Вікторія.

Дехто навіть вважає, що на кордонах 1991 року не варто зупинятися. Хоча й визнає, що зараз про таке можна лише мріяти.

"Все, як було до повномасштабної і навіть до 2014 року. Можна трошки ще захватити, якщо так казати, історичні наші землі", — каже Тетяна.

До миру далеко

Втім, чимало містян розуміють, що ситуація вкрай складна і до завершення війни ще далеко. Одеситка Поліна сумнівається, що Росія погодиться припинити агресію, навіть якщо Україна прийме її умови.

"У нас просто відберуть території. І не факт, що якщо у нас відберуть території, то воно припиниться повністю, в цьому і проблема", — міркує вона.

Алла вважає, що не нам вирішувати, коли настане мир, адже не ми почали цю війну.

"Будь-яка людина хоче, звісно, миру. Але я вважаю, що мир неможливий, поки людина не одумається", — каже вона.

У будь-якому разі, майже всі опитані нами одесити впевнені: рано чи пізно війна завершиться, а життя триватиме.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський спрогнозував, як Україна планує завершити війну. Також стало відомо, що Київ активно налагоджує контакти із командою Трампа. Основне питання — його найчіткіші обіцянки, зокрема, і про завершення війни.