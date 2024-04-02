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Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

2 апреля 2024 г. 12:45

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08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

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00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

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23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

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Россия продолжает развивать оборонный комплекс и подстраивать его под современные реалии. За время полномасштабного вторжения враг выпустил пять ракет "Циркон" по столице, однако это не единственное вооружение, которое до сих пор тяжело для поражения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Речь об Оперативных тактических ракетных комплексах, а также находящихся в Крыму береговых ракетных комплексах используются не только для пуска "Цирконов". Россияне применяют их для того, чтобы выпустить ракеты по баллистической траектории, ведь такие тяжелее всего сбивать системами ПВО.

"Враг прибегает к применению подобного оружия, учитывая эффективность работы нашего ПВО. Именно такие ракеты сбивать тяжелее всего. Они пытаются ими "прожать" те цели, которые считают себя победными" , — прокомментировала Наталья Гуменюк.

Напомним, что на сегодня, 2 апреля, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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