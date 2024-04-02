Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Россия продолжает развивать оборонный комплекс и подстраивать его под современные реалии. За время полномасштабного вторжения враг выпустил пять ракет "Циркон" по столице, однако это не единственное вооружение, которое до сих пор тяжело для поражения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Речь об Оперативных тактических ракетных комплексах, а также находящихся в Крыму береговых ракетных комплексах используются не только для пуска "Цирконов". Россияне применяют их для того, чтобы выпустить ракеты по баллистической траектории, ведь такие тяжелее всего сбивать системами ПВО.

"Враг прибегает к применению подобного оружия, учитывая эффективность работы нашего ПВО. Именно такие ракеты сбивать тяжелее всего. Они пытаются ими "прожать" те цели, которые считают себя победными" , — прокомментировала Наталья Гуменюк.

Напомним, что на сегодня, 2 апреля, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".