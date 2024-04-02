Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

Росія продовжує розвивати свій оборонний комплекс та підлаштовувати його під сучасні реалії. За час повномасштабного вторгнення ворог випустив п'ять ракет "Циркон" по столиці, проте це не єдине озброєння, яке досі є важким для ураження.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Мова про Оперативні тактичні ракетні комплекси, а також берегові ракетні комплекси, які є в Криму, використовуються не тільки для пуску "Цирконів". Росіяни застосовують їх для того, аби випустити ракети по балістичній траєкторії, адже такі найважче збивати системами ППО.

"Ворог вдається до застосування подібної зброї з огляду на ефективність роботу нашої ППО. Саме такі ракети збивати якнайважче. Вони намагються ними "прожати" ті цілі, які вважають для себе переможними", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".