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Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

02 квітня 2024 р. 12:45

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08:58 Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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05:59 Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

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03:06 Нова залізнична дорога РФ — військовий експерт розповів, чи є загроза для України

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Росія продовжує розвивати свій оборонний комплекс та підлаштовувати його під сучасні реалії. За час повномасштабного вторгнення ворог випустив п'ять ракет "Циркон" по столиці, проте це не єдине озброєння, яке досі є важким для ураження.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Мова про Оперативні тактичні ракетні комплекси, а також берегові ракетні комплекси, які є в Криму, використовуються не тільки для пуску "Цирконів".  Росіяни застосовують їх для того, аби випустити ракети по балістичній траєкторії, адже такі найважче збивати системами ППО.

"Ворог вдається до застосування подібної зброї з огляду на ефективність роботу нашої ППО. Саме такі ракети збивати якнайважче. Вони намагються ними "прожати" ті цілі, які вважають для себе переможними", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

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13:26 Атака на НПЗ у Татарстані — українці завалили мережу мемами

13:23 Українські чиновники у середньому заробляють 40 тис. грн — перелік структур

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:17 Суперник Динамо втратив шість гравців перед матчем із киянами

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