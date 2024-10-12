Выборы президента — что думают одесситы

Центральная избирательная комиссия издала постановление, свидетельствующее о возможности проведения выборов президента в следующем году. Дискуссии по выборам сейчас активно продолжаются в обществе. Это вызвало разные реакции среди граждан, в частности некоторые считают, что выборы во время войны неуместны.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, нужны ли сейчас выборы президента Украины.

Сначала окончание войны

Одесситка высказала свою четкую позицию по выборам во время войны, отметив, что главный вопрос сейчас — завершение боевых действий.

"Я вероятно против. Считаю, что война должна закончиться, а дальше будет видно", — комментирует ситуацию одна из гражданок.

Другая женщина отмечает, что проведение выборов во время активных боевых действий может быть несправедливым из-за невозможности военных принять участие в голосовании. "Военные, которые сейчас на фронте, не смогут проголосовать, и это будет нечестно", — добавляет она.

Пока не разобрался с мобилизацией

Мужчина отметил, что его основное внимание сосредоточено на поправках к законодательству, которые влияют на мобилизацию, но пока он не готов сделать окончательные выводы.

"Я пока еще не ознакомился с этой поправкой. Я ознакомлюсь с поправкой, которую оно вносит по мобилизации. Это меня больше интересует по профессии, но я пока за это не могу говорить. Пока не ознакомился с новостью. То есть, все, что оно пока выходит, меня не очень интересует. Когда оно уже будет по факту, тогда буду разбираться", — говорит одессит.

Больше "да" чем "нет"

Среди опрошенных есть и те, кто поддерживает идею выборов. Так, одесситка отметила, что хоть ее мнение остается размытым, но все-таки оно больше, чем проведение выборов.

"Однозначно ответить не могу. Больше "да" чем "нет". Но не однозначно. Я не могу утвердительно ответить, нужно или нет. Но больше "да" чем "нет", — сказала женщина.

Напомним, нардеп партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Оксана Савчук в эфире Утро. Live заявила, что, мол, ЦИК начал подготовку к возможным выборам в Украине.

Также Новини.LIVE спросили у львовян, поддерживают ли они идею проведения выборов президента в Украине в следующем году.