Вибори президента — що думають одесити

Центральна виборча комісія видала постанову, яка може свідчити про можливість проведення виборів президента у наступному році. Дискусії щодо виборів зараз активно тривають у суспільстві. Це викликало різні реакції серед громадян, зокрема деякі вважають, що вибори під час війни є недоречними.

Журналісти Новини.LIVE спитали в одеситів, чи на часі зараз вибори президента України.

Спочатку закінчення війни

Одеситка висловила свою чітку позицію щодо виборів під час війни, зазначивши, що головне питання зараз — завершення бойових дій.

"Я певно проти. Вважаю, що війна має закінчитися, а далі буде видно", — коментує ситуацію одна з громадянок.

Інша жінка зазначає, що проведення виборів під час активних бойових дій може бути несправедливим через неможливість військових взяти участь у голосуванні. "Військові, які зараз на фронті, не зможуть проголосувати, і це буде нечесно", — додає вона.

Ще не розібрався з мобілізацією

Чоловік зазначив, що його основна увага зосереджена на поправках до законодавства, які впливають на мобілізацію, але поки що він не готовий зробити остаточні висновки.

"Я поки що не ознайомився з цією поправкою. Я ознайомлюся з поправкою, яку воно вносить по мобілізації. Це мене більше цікавить по професії, але я поки що за це не можу казати. Поки не ознайомився з новиною. Тобто, все, що воно поки що виходить, мене не дуже цікавить. Коли воно вже буде по факту, то тоді буду розбиратися", — каже одесит.

Більше "так" ніж "ні"

Серед опитаних є й ті, що підтримують ідею виборів. Так, одеситка зазначила, що хоч її думка залишається розмитою, але все-таки вона більше за проведення виборів.

"Однозначно відповісти не можу. Більше "так" ніж "ні". Але не однозначно. Я не можу ствердно відповісти, чи потрібно, чи ні. Але більше "так" ніж "ні", — сказала жінка.

Нагадаємо, нардепка партії "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Оксана Савчук в етері Ранок.LIVE заявила, що, мовляв, ЦВК розпочало підготовку до можливих виборів в Україні.

Також Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року.