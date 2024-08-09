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Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

9 августа 2024 г. 16:53

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16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

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11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

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08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

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22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

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Повышение цен на продукты в супермаркетах, горючее и коммунальные ударило по карманам большинства украинцев. Так, в Одессе, расходы на обязательные платежи у некоторых могут достигать более половины зарплаты, однако есть и те, кто почти не почувствовал роста цен.

Журналисты Новини.LIVE опросили одесситов, сколько денег они тратят на такие нужды.

Ответы горожан различаются зависимо от доходов. Кто-то ответил, что тратит на продукты до 800 гривен в неделю, а другие могут позволить себе питаться и на 5 000 гривен за такой же период.

"От зарплаты 90%, пожалуй. Очень трудно сейчас прожить", — ответила одна из опрошенных одесситок.

Часть опрошенных отметили, что все их заработанные средства идут на еду и проезд.

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16:48 В Киеве руководитель предприятия брал на работу фиктивных работников — убытки составили 1,6 млн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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