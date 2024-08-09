Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Повышение цен на продукты в супермаркетах, горючее и коммунальные ударило по карманам большинства украинцев. Так, в Одессе, расходы на обязательные платежи у некоторых могут достигать более половины зарплаты, однако есть и те, кто почти не почувствовал роста цен.

Журналисты Новини.LIVE опросили одесситов, сколько денег они тратят на такие нужды.

Ответы горожан различаются зависимо от доходов. Кто-то ответил, что тратит на продукты до 800 гривен в неделю, а другие могут позволить себе питаться и на 5 000 гривен за такой же период.

"От зарплаты 90%, пожалуй. Очень трудно сейчас прожить", — ответила одна из опрошенных одесситок.

Часть опрошенных отметили, что все их заработанные средства идут на еду и проезд.