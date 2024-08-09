Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Підвищення цін на продукти у супермаркетах, пальне та комунальні вдарила по кишенях більшості українців. Так, в Одесі, видатки на обов'язкові платежі у деяких можуть сягати більше половини від зарплатні, однак є й ті, хто майже не відчув зростання цін.

Журналісти Новини.LIVE опитали одеситів,скільки грошей вони витрачають на такі потреби.

Відповіді містян різняться в залежності від доходів. Хтось відповів, що витрачає на продукти до 800 гривень на тиждень, а інші можуть собі дозволити харчуватись і на 5 000 гривень за такий самий період.

"Від зарплатні 90%, мабуть. Дуже важко на даний момент прожити", — відповіла одна з опитаних одеситок.

Частина з опитаних зазначили, що усі їхні зароблені кошти йдуть на їжу та проїзд.