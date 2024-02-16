В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

В Одессе, в пятницу, 16 февраля, состоялась премьера фильма "Довга Доба" от режиссера Алана Бадоева. Фильм рассказывает о полномасштабном вероломном российском вторжении в Украину.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

В Одессе презентовали фильм "Довга Доба"

Алан Бадоев, CEO агентства Badoev ID Анна Ковалева и руководитель отдела кинопроката сети кинотеатров Multiplex Николай Дымчук. Источник: скриншот

"Наша главная цель, которую мы хотим донести этим фильмом - сплотить всех нас. Потому что в первые дни после 24 февраля мы все были едины, и хотели отстоять страну. Чем дальше — тем больше разброда и шатания, разрыва от фейков и так далее. Нет, я смотрю "Довгу Добу", чтобы знать и помнить, как это началось, как люди держались, держатся и будут это делать", — сказал в презентационной речи Бадоев.

Зритель тоже не скрывают эмоций. Большинство из них покидали кинозал в слезах.

"Это очень тяжелый фильм, но он напоминает всем зрителям, что война продолжается. Но мы всегда должны надеяться, и надо, чтобы она постоянно была с нами", — говорит Екатерина, зрительница фильма.

Екатерина, зрительница. Источник: скриншот

"Этот фильм должен принудительно посмотреть каждый украинец и вспомнить, как все начиналось, и как мир встал на нашу сторону. Это должно остаться в памяти каждого мира", — говорит Мария, зрительница фильма.

Мария, зрительница. Источник: скриншот

Глава отдела проката сети Muliplex Николай Дымчук заявил, что не ожидал переполненных зрителями залов. Говорит: билеты раскупались очень быстро, и руководство Multiplex пошло им навстречу.

"Мы немного не подготовились к такому ажиотажу, однако после отзывов и сравнительной статистики решили добавить дополнительные сеансы в Киеве. Исключительно из-за того, что количество желающих стремительно растет", — рассказывает он.

Напомним, режиссер Алан Бадоев отправился в тур по городам Украины с показом своей ленты о полномасштабном вторжении, первой стала именно Одесса. О том, как прошла презентация читайте в нашем материале.