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В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

16 февраля 2024 г. 23:30

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23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

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21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

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18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

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18:20 Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

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Text

17:40 Легализация медицинского каннабиса — эксперт развеял мифы относительно препарата

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В Одессе, в пятницу, 16 февраля, состоялась премьера фильма "Довга Доба" от режиссера Алана Бадоева. Фильм рассказывает о полномасштабном вероломном российском вторжении в Украину.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

В Одессе презентовали фильм "Довга Доба"

В Одессе состоялась презентация фильма "Длинные Сутки" Алана Бадоева
Алан Бадоев, CEO агентства Badoev ID Анна Ковалева и руководитель отдела кинопроката сети кинотеатров Multiplex Николай Дымчук. Источник: скриншот

"Наша главная цель, которую мы хотим донести этим фильмом - сплотить всех нас. Потому что в первые дни после 24 февраля мы все были едины, и хотели отстоять страну. Чем дальше — тем больше разброда и шатания, разрыва от фейков и так далее. Нет, я смотрю "Довгу Добу", чтобы знать и помнить, как это началось, как люди держались, держатся и будут это делать", — сказал в презентационной речи Бадоев.

Зритель тоже не скрывают эмоций. Большинство из них покидали кинозал в слезах.

"Это очень тяжелый фильм, но он напоминает всем зрителям, что война продолжается. Но мы всегда должны надеяться, и надо, чтобы она постоянно была с нами", — говорит Екатерина, зрительница фильма.

В Одессе состоялась презентация фильма "Длинные Сутки" Алана Бадоева
Екатерина, зрительница. Источник: скриншот

"Этот фильм должен принудительно посмотреть каждый украинец и вспомнить, как все начиналось, и как мир встал на нашу сторону. Это должно остаться в памяти каждого мира", — говорит Мария, зрительница фильма.

В Одессе состоялась презентация фильма "Длинные Сутки" Алана Бадоева
Мария, зрительница. Источник: скриншот

Глава отдела проката сети Muliplex Николай Дымчук заявил, что не ожидал переполненных зрителями залов. Говорит: билеты раскупались очень быстро, и руководство Multiplex пошло им навстречу.

"Мы немного не подготовились к такому ажиотажу, однако после отзывов и сравнительной статистики решили добавить дополнительные сеансы в Киеве. Исключительно из-за того, что количество желающих стремительно растет", — рассказывает он.

Напомним, режиссер Алан Бадоев отправился в тур по городам Украины с показом своей ленты о полномасштабном вторжении, первой стала именно Одесса. О том, как прошла презентация читайте в нашем материале.

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22:57 Какая категория украинских мужчин не может быть мобилизована — в ТЦК ответили

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22:53 В центре Львова горит ресторан "Реберня"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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