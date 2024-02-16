В Одесі відбулася презентація фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва

В Одесі, у п'ятницю, 16 лютого, відбулася прем'єра фільму "Довга Доба" від режисера Алана Бадоєва. Фільм розповідає про повномасштабне віроломне російське вторгнення до України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

В Одесі презентували фільм "Довга доба"

Алан Бадоєв, CEO агентства Badoev ID Анна Ковальова та керівник відділу кінопрокату мережі кінотеатрів Multiplex Микола Димчук. Джерело: скриншот

"Наша головна мета, яку ми хочемо донести цим фільмом — згуртувати всіх нас. Бо в перші дні після 24 лютого ми всі були єдині, і хотіли відстояти країну. Чим далі — тим більше розброду й хитання, розриву від фейків і так далі. Ні, я дивлюсь "Довгу Добу", щоб знати й пам'ятати, як це почалося, як люди тримались, тримаються і будуть це робити", — сказав у презентаційній промові Бадоєв.

Глядач також не ховають емоцій. Більшість з них покидали кінозал в сльозах.

"Це дуже тяжкий фільм, але він нагадує всім глядачам, що війна триває. Але ми завжди повинні мати надію, і треба, щоб вона постійно була з нами", — каже Катерина, глядачка фільму.

Катерина, глядачка. Джерело: скриншот

"Цей фільм має примусово подивитись кожен українець, і згадати, як все починалося, і як світ встав на наш бік. Це має залишитися в пам'яті кожного світу", — каже Марія, глядачка фільму.

Марія, глядачка. Джерело: скриншот

Голова відділу прокату мережі Muliplex Микола Димчук заявив, що не очікував, що зали будуть переповнені глядачами. Каже: білети розкуповувалися дуже швидко, тож керівництво Multiplex пішло їм назустріч.

"Ми трохи не підготувалися до такого ажіотажу, проте після відгуків та порівняльної статистики вирішили додати додаткові сеанси у Києві. Виключно через те, що кількість охочих стрімко зростає", — розповідає він.

Нагадаємо, режисер Алан Бадоєв вирушив у тур містами України з показом своєї стрічки про повномасштабне вторгнення, першою стала саме Одеса. Про те, як пройшла презентація, читайте у нашому матеріалі.