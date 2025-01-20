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Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

20 января 2025 г. 18:37

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

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23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Уже сегодня Дональд Трамп официально вступит в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Многие возлагают большие надежды на его назначение, надеясь, что это может повлиять на мировую геополитику и, в частности, изменить ход войны в Украине, начатой Россией.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, верят ли они в то, что президентство Трампа изменит ход войны.

Трамп и Украина 

Большинство одесситов достаточно скептически относится к самому факту смены президента. В частности, Любовь говорит, что это лишь слова и никаких действий, чтобы что-то хотя бы немного изменить, ни Трамп, ни его администрация не предпринимают.

"Даже не знаю. Мне кажется, что ничего не изменится от прихода Трампа. Они не хотят просто к нам лезть и разбираться в наших проблемах. Все его обещания были для того, чтобы его просто поддержали", — отмечает Любовь.

Схожего мнения и другие одесситки. Наталья и Татьяна уверены, что украинцы должны в первую очередь рассчитывать только на себя. А помощь извне — всегда должна быть второстепенной.

"Ничего он не изменит. Если даже Трамп нам не поможет, нам поможет Европа. Но все зависит все равно от нас самих", — говорит Наталья.

"Я думаю, что он ничего кардинально не изменит. Но точно повлияет изменением количества помощи. Это такая очень решительная персона", — добавляет Татьяна.

Окончание войны в Украине 

В то же время часть горожан все же думают, что не стоит терять оптимизма и всегда нужно верить в лучшее. По словам Юлии, у Трампа достаточно мотивации и силы, чтобы закончить войну.

"Я очень надеюсь, что что-то изменится. Но они так нас постоянно обманывают. Очень хочу, чтобы Трамп помог закончить войну, но уже как будет", — отмечает Юлия.

Ее поддерживает и Владимир. Мужчина уверен, что в этом году благодаря Трампу наступит победа.

"Все очень на это надеемся. Ждем мира, который Трамп должен нам принести", — говорит Владимир.

Напомним, в США сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию инаугурации президента США перенесут в помещение. Причиной таких изменений стала погода.

Также мы писали, что сотни людей ждут начала инаугурации Дональда Трампа.

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19:11 Трамп принял присягу и официально стал новым президентом США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:01 Шовковский сообщил, что лидеры Динамо не сыграют с Галатасараем

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

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