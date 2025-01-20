Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Уже сегодня Дональд Трамп официально вступит в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Многие возлагают большие надежды на его назначение, надеясь, что это может повлиять на мировую геополитику и, в частности, изменить ход войны в Украине, начатой Россией.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, верят ли они в то, что президентство Трампа изменит ход войны.

Трамп и Украина

Большинство одесситов достаточно скептически относится к самому факту смены президента. В частности, Любовь говорит, что это лишь слова и никаких действий, чтобы что-то хотя бы немного изменить, ни Трамп, ни его администрация не предпринимают.

"Даже не знаю. Мне кажется, что ничего не изменится от прихода Трампа. Они не хотят просто к нам лезть и разбираться в наших проблемах. Все его обещания были для того, чтобы его просто поддержали", — отмечает Любовь.

Схожего мнения и другие одесситки. Наталья и Татьяна уверены, что украинцы должны в первую очередь рассчитывать только на себя. А помощь извне — всегда должна быть второстепенной.

"Ничего он не изменит. Если даже Трамп нам не поможет, нам поможет Европа. Но все зависит все равно от нас самих", — говорит Наталья.

"Я думаю, что он ничего кардинально не изменит. Но точно повлияет изменением количества помощи. Это такая очень решительная персона", — добавляет Татьяна.

Окончание войны в Украине

В то же время часть горожан все же думают, что не стоит терять оптимизма и всегда нужно верить в лучшее. По словам Юлии, у Трампа достаточно мотивации и силы, чтобы закончить войну.

"Я очень надеюсь, что что-то изменится. Но они так нас постоянно обманывают. Очень хочу, чтобы Трамп помог закончить войну, но уже как будет", — отмечает Юлия.

Ее поддерживает и Владимир. Мужчина уверен, что в этом году благодаря Трампу наступит победа.

"Все очень на это надеемся. Ждем мира, который Трамп должен нам принести", — говорит Владимир.

Напомним, в США сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию инаугурации президента США перенесут в помещение. Причиной таких изменений стала погода.

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