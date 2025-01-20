Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Вже сьогодні Дональд Трамп офіційно вступить на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Багато хто покладає великі надії на його призначення, сподіваючись, що це може вплинути на світову геополітику та, зокрема, змінити хід війни в Україні, розпочатої Росією.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи вірять вони у те, що президентство Трампа змінить хід війни.

Трамп та Україна

Більшість одеситів досить скептично ставляться до самого факту зміни президента. Зокрема, Любов каже, що це лише слова і ніяких дій, щоб щось хоча б трохи змінити, ні Трамп, ні його адміністрація не роблять.

"Навіть не знаю. Мені здається, що нічого не зміниться від приходу Трампа. Вони не хочуть просто до нас лізти і розбиратися в наших проблемах. Всі його обіцянки були для того, щоб його просто підтримали", — зазначає Любов.

Схожої думки й інші одеситки. Наталя й Тетяна впевнені, що українці мають в першу чергу розраховувати лише на себе. А допомога ззовні — завжди має бути другорядною.

"Нічого він не змінить. Якщо навіть Трамп нам не допоможе, нам допоможе Європа. Але все залежить все одно від нас самих", — каже Наталя.

"Я думаю, що він нічого кардинально не змінить. Але точно повпливає зміною кількістю допомоги. Це така дуже рішуча персона", — додає Тетяна.

Закінчення війни в Україні

Водночас частина містян все ж думають, що не варто втрачати оптимізму і завжди потрібно вірити на краще. За словами Юлії, у Трампа досить мотивації та сили, щоб закінчити війну.

"Я дуже сподіваюся, що щось зміниться. Але вони так нас постійно обманюють. Дуже хочу, щоб Трамп допоміг закінчити війну, але вже як буде", — наголошує Юлія.

Її підтримує й Володимир. Чоловік впевнений, що цього року завдяки Трампу настане перемога.

"Усі дуже на це сподіваються. Чекаємо на мир, який Трамп має нам принести", — говорить Володимир.

Нагадаємо, у США сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Вперше за 40 років церемонію інавгурації президента США перенесуть у приміщення. Причиною таких змін стала погода.

Також ми писали, що сотні людей чекають на початок інавгурації Дональда Трампа.