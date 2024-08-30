Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Чем ближе новый учебный год, тем больше у родителей расходы. С каждым годом собрать ребенка в школу все дороже и дороже. Как выяснилось, подготовка к школе может обойтись от двух до двадцати тысяч гривен, что становится серьезным финансовым вызовом для многих семей.



Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, сколько они планируют потратить денег на сборы детей в школу.

Цена школы сегодня

Многие родители в этом году отмечают, что расходы на подготовку к школе выросли. Ирина Ивановна отметила, что ей сложно оценить сумму, поскольку все покупает мама.



"Я думаю, что это очень много. Не менее двух тысяч гривен, к сожалению, потому что очень все дорого," — сказала она.



Светлана делится своим опытом и рассказывает о значительных расходах их семьи, готовя ребенка в школу. По ее словам, собрать все необходимое обошлось в 15-20 тысяч гривен, сын идет в третий класс. Женщина также подчеркнула, что их школа имеет укрытие, поэтому школьник будет учиться в этом году за партой.



Между тем, Елена рассказала, что она переводит свою дочь из-за границы в украинскую школу. Пока они знакомятся с учителями и перечнем необходимого.



"Я не думаю, что это будет меньше двух тысяч гривен, к сожалению, потому что все очень дорого. Выбирали школу с укрытием", — рассказывает женщина.



Школьница Ангелина делится, что семье собрать ее в школу тоже обходится недешево. Но готовиться к учебному году начали раньше времени.

"Форма стоит около 5 тысяч, а канцелярия - 4 тысячи", — отмечает девушка.

Садик также требует затрат

Не менее затратна подготовка и к детскому саду. Ирина рассказала о своем опыте подготовки ребенка к детскому саду.



"Мы в садик собираемся. Я думаю, где-то 2 тысячи нужно, да, родителям", — отметила она.



Несмотря на рост расходов, большинство родителей вынуждены тратиться финансово, чтобы обеспечить своим детям качественное и комфортные условия для обучения.