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Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

30 августа 2024 г. 18:46

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18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

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17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

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17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

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12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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Чем ближе новый учебный год, тем больше у родителей расходы. С каждым годом собрать ребенка в школу все дороже и дороже. Как выяснилось, подготовка к школе может обойтись от двух до двадцати тысяч гривен, что становится серьезным финансовым вызовом для многих семей.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, сколько они планируют потратить денег на сборы детей в школу.

Цена школы сегодня

Многие родители в этом году отмечают, что расходы на подготовку к школе выросли. Ирина Ивановна отметила, что ей сложно оценить сумму, поскольку все покупает мама.

"Я думаю, что это очень много. Не менее двух тысяч гривен, к сожалению, потому что очень все дорого," — сказала она.

Светлана делится своим опытом и рассказывает о значительных расходах их семьи, готовя ребенка в школу. По ее словам, собрать все необходимое обошлось в 15-20 тысяч гривен, сын идет в третий класс. Женщина также подчеркнула, что их школа имеет укрытие, поэтому школьник будет учиться в этом году за партой.

Между тем, Елена рассказала, что она переводит свою дочь из-за границы в украинскую школу. Пока они знакомятся с учителями и перечнем необходимого.

"Я не думаю, что это будет меньше двух тысяч гривен, к сожалению, потому что все очень дорого. Выбирали школу с укрытием", — рассказывает женщина.

Школьница Ангелина делится, что семье собрать ее в школу тоже обходится недешево. Но готовиться к учебному году начали раньше времени.

"Форма стоит около 5 тысяч, а канцелярия - 4 тысячи", — отмечает девушка.

Садик также требует затрат

Не менее затратна подготовка и к детскому саду. Ирина рассказала о своем опыте подготовки ребенка к детскому саду.

"Мы в садик собираемся. Я думаю, где-то 2 тысячи нужно, да, родителям", — отметила она.

Несмотря на рост расходов, большинство родителей вынуждены тратиться финансово, чтобы обеспечить своим детям качественное и комфортные условия для обучения.

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18:37 День знаний 2024 — мэрия Львова анонсировала десять нововведений на учебный год

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Один из сервисных центров МВД в Одессе приостанавливает работу — причини

18:18 По Харькову попали пять ракет — количество пострадавших выросло

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