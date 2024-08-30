Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Чим ближче новий навчальний рік, тим більше у батьків витрат. З кожним роком зібрати дитину до школи все дорожче і дорожче. Як з'ясувалося, підготовка до школи може обійтися від двох до двадцяти тисяч гривень, що стає серйозним фінансовим викликом для багатьох сімей.



Журналісти Новини.LIVE запитали жителів Одеси, скільки вони планують витратити грошей на збори дітей до школи.

Ціна школи сьогодні

Багато батьків цього року відзначають, що витрати на підготовку до школи зросли. Ірина Іванівна зазначила, що їй важко оцінити суму, оскільки все купує мама.



"Я думаю, що це дуже багато. Не менше двох тисяч гривень, на жаль, тому що дуже все дорого," — сказала вона.



Світлана ділиться своїм досвідом і розповідає про значні витрати їхньої родини, готуючи дитину до школи. За її словами, зібрати все необхідне обійшлося у 15-20 тисяч гривень, син йде до третього класу. Жінка також підкреслила, що їхня школа має укриття, тож школяр вчитиметься цьогоріч за партою.



Тим часом Олена розповіла, що вона переводить свою доньку з-за кордону в українську школу. Наразі вони знайомляться із вчителями та переліком необхідного.



"Я не думаю що це буде менше двох тисяч гривень, на жаль, тому що все дуже дорого. Обирали школу з укриттям", — розповідає жінка.



Школярка Ангеліна ділиться, що родині зібрати її в школу теж обходиться недешево. Але готуватися до навчального року почали завчасно.

"Форма коштує близько 5 тисяч, а канцелярія — 4 тисячі", — наголошує дівчина.

Садочок також вимагає витрат

Не менш витратною є підготовка і до дитячого садка. Ірина розповіла про свій досвід підготовки дитини до дитячого садка.



"Ми в садочок збираємось. Я думаю, десь 2 тисячі потрібно, так, батькам," — зазначила вона.



Попри зростання витрат, більшість батьків вимушені витрачатися фінансово, аби забезпечити своїм дітям якісну освіту та комфортні умови для навчання.