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Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

30 серпня 2024 р. 18:46

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18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

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17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Чим ближче новий навчальний рік, тим більше у батьків витрат. З кожним роком зібрати дитину до школи все дорожче і дорожче. Як з'ясувалося, підготовка до школи може обійтися від двох до двадцяти тисяч гривень, що стає серйозним фінансовим викликом для багатьох сімей. 
 
Журналісти Новини.LIVE запитали жителів Одеси, скільки вони планують витратити грошей на збори дітей до школи.  

Ціна школи сьогодні

Багато батьків цього року відзначають, що витрати на підготовку до школи зросли. Ірина Іванівна зазначила, що їй важко оцінити суму, оскільки все купує мама. 
 
"Я думаю, що це дуже багато. Не менше двох тисяч гривень, на жаль, тому що дуже все дорого," — сказала вона.
 
Світлана ділиться своїм досвідом і розповідає про значні витрати їхньої родини, готуючи дитину до школи. За її словами, зібрати все необхідне обійшлося у 15-20 тисяч гривень, син йде до третього класу. Жінка також підкреслила, що їхня школа має укриття, тож школяр вчитиметься цьогоріч за партою. 
 
Тим часом Олена розповіла, що вона переводить свою доньку з-за кордону в українську школу. Наразі вони знайомляться із вчителями та переліком необхідного. 
 
"Я не думаю що це буде менше двох тисяч гривень, на жаль, тому що все дуже дорого. Обирали школу з укриттям", — розповідає жінка. 
 
Школярка Ангеліна ділиться, що родині зібрати її в школу теж обходиться недешево. Але готуватися до навчального року почали завчасно.

"Форма коштує близько 5 тисяч, а канцелярія — 4 тисячі", — наголошує дівчина.  

Садочок також вимагає витрат

Не менш витратною є підготовка і до дитячого садка. Ірина розповіла про свій досвід підготовки дитини до дитячого садка.
 
"Ми в садочок збираємось. Я думаю, десь 2 тисячі потрібно, так, батькам," — зазначила вона.
 
Попри зростання витрат, більшість батьків вимушені витрачатися фінансово, аби забезпечити своїм дітям якісну освіту та комфортні умови для навчання.

 

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19:49 У Чехії відреагували на плани України припинити роботу нафтопроводу "Дружба"

19:41 Комаров приніс Україні перше "золото" на Паралімпіаді, Пойда здобула другу медаль на турнірі

19:36 "Воюй або працюй" — Наталуха розповів деталі економічного бронювання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:30 Укренерго оприлюднило графіки відключень на суботу — у які години не буде світла

19:20 Лубінець попередив про поширення шахрайств, пов’язаних зі звільненням військовополонених

19:00 В Одесі перекриють дві вулиці — автобуси змінять маршрут

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18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

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17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи