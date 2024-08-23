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Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

23 августа 2024 г. 18:42

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18:42Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

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18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

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17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

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В начале войны украинцы, как никогда, объединились против общего врага — России. Однако со временем граждане стали удаляться друг от друга из-за политических, религиозных или языковых взглядов. Последние сильно бьют именно по сплоченности одесситов. Однако как именно сейчас разделились мнения людей?

О том, что сегодня объединяет и разъединяет украинцев, журналисты Новини.LIVE спросили одесситов.

Ответы горожан разделились. В то время, когда часть считает, что нужно в дальнейшем поддерживать друг друга против нашествия оккупанта, другие очень болезненно воспринимают вопросы языка и считают, что сейчас в стране намного более важные проблемы.

"Сегодня День флага и одела вышиванку, как символ нашего государства. И считаю, что она нас объединяет сейчас всех. Мы — украинцы и должны гордиться своими корнями", — рассказала Мария.

Но не все согласны с такой позицией. Переселенка с востока Алина говорит, что украинцев сегодня объединяет общая трагедия. Однако это не повод ставить стену между "правильными" и "неправильными" гражданами.

"Я ВПО из восточного региона. Я понимаю украинский язык, и иногда пытаюсь на нем говорить. Но мне тяжело, потому что в школе училась в русскоязычном классе. Я же не перестаю от этого быть украинкой. Зачем нас делить по этому принципу", — добавила Алина.

Но, несмотря на все проблемы, все украинцы ждут победы и мира. И говорят, что тогда и нужно решать все "не срочные" вопросы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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