Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

В начале войны украинцы, как никогда, объединились против общего врага — России. Однако со временем граждане стали удаляться друг от друга из-за политических, религиозных или языковых взглядов. Последние сильно бьют именно по сплоченности одесситов. Однако как именно сейчас разделились мнения людей?

О том, что сегодня объединяет и разъединяет украинцев, журналисты Новини.LIVE спросили одесситов.

Ответы горожан разделились. В то время, когда часть считает, что нужно в дальнейшем поддерживать друг друга против нашествия оккупанта, другие очень болезненно воспринимают вопросы языка и считают, что сейчас в стране намного более важные проблемы.

"Сегодня День флага и одела вышиванку, как символ нашего государства. И считаю, что она нас объединяет сейчас всех. Мы — украинцы и должны гордиться своими корнями", — рассказала Мария.

Но не все согласны с такой позицией. Переселенка с востока Алина говорит, что украинцев сегодня объединяет общая трагедия. Однако это не повод ставить стену между "правильными" и "неправильными" гражданами.

"Я ВПО из восточного региона. Я понимаю украинский язык, и иногда пытаюсь на нем говорить. Но мне тяжело, потому что в школе училась в русскоязычном классе. Я же не перестаю от этого быть украинкой. Зачем нас делить по этому принципу", — добавила Алина.

Но, несмотря на все проблемы, все украинцы ждут победы и мира. И говорят, что тогда и нужно решать все "не срочные" вопросы.