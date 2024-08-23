Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

На початку війни українці, як ніколи, обʼєдналися проти спільного ворога — Росії. Проте з часом громадяни почали віддалятися один від одного через політичні, релігійні або мовні погляди. Останні сильно бʼють саме по згуртованості одеситів. Однак як саме зараз розділилися думки людей?

Про те, що сьогодні обʼєднує та розʼєднує українців, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

Відповіді містян розділилися. У той час, коли частина вважає, що треба надалі підтримувати одне одного проти навали окупанта, інші ж дуже болісно сприймають питання мови та вважають, що є зараз в країні набагато важливіші проблеми.

"Сьогодні День прапора і одягла вишиванку, як символ нашої держави. І вважаю, що вона нас обʼєднує зараз всіх. Ми — українці і маємо пишатися своїм корінням", — розповіла Марія.

Але не всі згодні з такою позицією. Переселенка зі Сходу Аліна каже, що українців сьогодні обʼєднує спільна трагедія. Проте це не привід ставити стіну між "правильними" і "неправильними" громадянами.

"Я ВПО зі східного регіону. Я розумію українську мову, і іноді намагаюся нею говорити. Але мені важко, бо в школі вчилася в російськомовному класі. Я ж не перестаю від цього бути українкою. Навіщо нас ділити за цим принципом", — додала Аліна.

Але попри усі негаразди, усі українці чекають перемоги та миру. І кажуть, що тоді і треба вирішувати всі "не термінові" питання.