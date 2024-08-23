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Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

23 серпня 2024 р. 18:42

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18:42Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

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11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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На початку війни українці, як ніколи, обʼєдналися проти спільного ворога — Росії. Проте з часом громадяни почали віддалятися один від одного через політичні, релігійні або мовні погляди. Останні сильно бʼють саме по згуртованості одеситів. Однак як саме зараз розділилися думки людей? 

Про те, що сьогодні обʼєднує та розʼєднує українців, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів. 

Відповіді містян розділилися. У той час, коли частина вважає, що треба надалі підтримувати одне одного проти навали окупанта, інші ж дуже болісно сприймають питання мови та вважають, що є зараз в країні набагато важливіші проблеми. 

"Сьогодні День прапора і одягла вишиванку, як символ нашої держави. І вважаю, що вона нас обʼєднує зараз всіх. Ми — українці і маємо пишатися своїм корінням", — розповіла Марія.

Але не всі згодні з такою позицією. Переселенка зі Сходу Аліна каже, що українців сьогодні обʼєднує спільна трагедія. Проте це не привід ставити стіну між "правильними" і "неправильними" громадянами. 

"Я ВПО зі східного регіону. Я розумію українську мову, і іноді намагаюся нею говорити. Але мені важко, бо в школі вчилася в російськомовному класі. Я ж не перестаю від цього бути українкою. Навіщо нас ділити за цим принципом", — додала Аліна. 

Але попри усі негаразди, усі українці чекають перемоги та миру. І кажуть, що тоді і треба вирішувати всі "не термінові" питання. 

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18:51 Берегова охорона України вивісила величезний прапор на одеському маяку

18:48 Скільки російських строковиків зникли безвісти у Курській області — ЗМІ назвали цифру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 Над окупованими територіями України замайорів прапор України — зворушливе відео від ДПСУ

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE