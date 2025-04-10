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Что одесситы думают о дне освобождения города — опрос

Что одесситы думают о дне освобождения города — опрос

10 апреля 2025 г. 17:45

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Для большинства одесситов 10 апреля — особый день, поскольку именно в эту дату 81 год назад наш город был освобожден от фашистских захватчиков. Такие праздники еще более актуальны в нынешние трудные времена, когда война снова уносит жизни украинцев.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что для них день освобождения города.

Что значит 10 апреля для одесситов

Большинство горожан сегодня в хорошем настроении, ведь 10 апреля — праздник, хотя иногда и со слезами на глазах. Одесситы говорят: сейчас многие наши населенные пункты находятся в оккупации, поэтому важно помнить что такое свобода и какой ценой она завоевывается. Разделяет это мнение и Александр.

"Освобождение города является освобождением города. Даже одно это слово уже содержит в себе многое. Особенно когда мы сегодня видим что творится с нашими городами, как их захватывают и не могут освободить, — говорит Александр.

В Одессе живет немало людей, чьи родители воевали во Второй Мировой и защищали Украину от фашистских захватчиков.

"Мой отец воевал, на войне был. Он был ранен на фронте, поэтому для меня очень важно почтить сегодня память моего дорогого отца",— делится Михаил, который пришел возложить цветы на площади 10 апреля.

Большой праздник

Наш город находился в румынской оккупации 907 дней и тот период навсегда останется в памяти его жителей. Даже тех, кто только слышал о временах Второй Мировой от родителей и читал о них на страницах учебников. Марина, одесситка, считает этот праздник великим.

"Это очень большой праздник, потому что оборона Одессы это очень исключительное событие во Второй Мировой войне. И мы его чтим, и защитников Одессы чтим. Идем к Аллее в парке Шевченко несем цветы. Это правда праздник",— рассказывает Марина.

Напомним, недавно мы писали о возложении цветов на Площади 10 апреля. А также о выставке военной техники.

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18:55 Дикие кабаны из Одесчины угрожают Молдове — каким образом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:46 РФ ударила по складу салфеток и памперсов в Днепре, — мэр

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