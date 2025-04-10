Що одесити думають про день визволення міста — опитування

Для більшості одеситів 10 квітня — особливий день, оскільки саме у цю дату 81 рік тому наше місто було звільнено від фашистських загарбників. Такі свята ще більш актуальні у теперішні скрутні часи, коли війна знову забирає життя українців.

Журналісти Новини.LIVE запитали у одеситів, що для них день визволення міста.

Що значить 10 квітня для одеситів

Більшість містян сьогодні у гарному настрої, адже 10 квітня — свято, хоча іноді й зі сльозами на очах. Одесити кажуть: наразі багато наших населених перебувають в окупації, тому важливо пам'ятати що таке свобода да якою ціною вона виборюється. Розділяє цю думку і Олександр.

"Звільнення міста є звільненням міста. Навіть одне це слово вже містить в собі багато чого. Особливо коли ми сьогодні бачимо що коїться з нашими містами, як їх захоплюють та не можуть звільнити, — каже Олександр.

В Одесі живе чимало людей, чиї батьки воювали у Другій Світовій та боронили Україну від фашистських загарбників.

"Мій батько воював, на війні був. Він був поранений на фронті, тому для мене дуже важливим є вшанувати сьогодні пам'ять мого дорогого батька", — ділиться Михайло, який прийшов покласти квіти на площі 10 квітня.

Велике свято

Наше місто перебувало в румунській окупації 907 днів і той період назавжди залишиться в пам'яті його мешканців. Навіть тих, хто лише чув про ті скруні часи від батьків та читав про них на сторінках підручників. Марина, одеситка, вважає це свято великим.

"Це дуже велике свято, бо оборона Одеси це дуже виняткова подія в Другій Світовій війні. І ми його шануємо, і захисників Одеси шануємо. Ідем до Аллеї в парку Шевченка несемо квіти. Це правда свято", — розповідає Марина.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про покладання квітів на Площі 10 квітня. А також про виставку військової техніки.