Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

Украинские бойцы поразили С-400 на территории временно оккупированного Россией Крыма. Эти установки оккупанты использовали в качестве ПВО, что делает их приоритетной целью для украинской армии.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

ПВО врага в Крыму

По словам военного, россияне постоянно насыщают территорию полуострова Крым системами противовоздушной обороны. Их наличие в Крыму ощутимо сужало спектр действий украинских воинов.

"Поэтому соответственно системы ПВО — это одна из приоритетных целей. Те средства, которые прикрывают группировку, логистику, заводы и остальную военную инфраструктуру в Крыму", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что россияне уже длительное время не выводят свои надводные ракетоносители на дежурство в акватории Черного моря. Однако "Калибры" на снаряжении имеют враждебные субмарины, присутствующие в составе ЧМФ РФ.