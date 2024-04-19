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Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

19 апреля 2024 г. 11:10

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08:00 Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

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00:47 Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

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20:56 Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Text

20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

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18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

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16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

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14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Украинские бойцы поразили С-400 на территории временно оккупированного Россией Крыма. Эти установки оккупанты использовали в качестве ПВО, что делает их приоритетной целью для украинской армии.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

ПВО врага в Крыму

По словам военного, россияне постоянно насыщают территорию полуострова Крым системами противовоздушной обороны. Их наличие в Крыму ощутимо сужало спектр действий украинских воинов.

"Поэтому соответственно системы ПВО — это одна из приоритетных целей. Те средства, которые прикрывают группировку, логистику, заводы и остальную военную инфраструктуру в Крыму", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что россияне уже длительное время не выводят свои надводные ракетоносители на дежурство в акватории Черного моря. Однако "Калибры" на снаряжении имеют враждебные субмарины, присутствующие в составе ЧМФ РФ.

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11:25 Отмена выплат пенсионерам — в Минреинтеграции рассказали, как вернуть средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:21 Евросовет одобрил пошлины на сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси

11:20 Украинские военные разрушают оборонные системы россиян в Крыму — возможность подобных операций

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11:10 Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

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08:00 Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

Text

00:47 Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

18 апреля 2024
Text

20:56 Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

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20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве