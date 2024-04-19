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Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

19 квітня 2024 р. 11:10

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

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00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

18 квітня 2024
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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Text

20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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Українські бійці уразили С-400 на території Криму, що тимчасово окупований Росією. Ці установки окупанти використовували в якості ППО, що робить їх пріоритетною ціллю для української армії.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

ППО ворога в Криму

За словами військового, росіяни постійно насичує територію півострова Крим системами протиповітряної оборони. Їхня наявність у Криму відчутно звужувало спектр дій українських воїнів. 

"Тому, відповідно, системи ППО — це одна з пріоритетних цілей. Ті засоби, які прикривають угрупування, логістику, заводи та решту військової інфраструктури в Криму", — зазначив Дмитро Плетенчук. 

Нагадаємо, що росіяни вже тривалий час не виводять свої надводні ракетоносії на чергування у акваторією Чорного моря. Проте "Калібри" на спорядженні мають ворожі субмарини, які є присутні у складу ЧМФ РФ.

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11:20 Українські військові руйнують оборонні системи росіян в Криму — можливість подібних операцій

11:13 Роналду показав фото молодшої дочки — на кого схожа дівчинка

11:13 Знищили на відстані 300 км — в ГУР показали кадри роботи українських захисників по Ту-22

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:00 Pepsi презентує новий візуальний стиль в Україні

10:55 Росія випустила ракети та дрони на Одещину — подробиці нічної атаки

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