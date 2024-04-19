Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

Українські бійці уразили С-400 на території Криму, що тимчасово окупований Росією. Ці установки окупанти використовували в якості ППО, що робить їх пріоритетною ціллю для української армії.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

ППО ворога в Криму

За словами військового, росіяни постійно насичує територію півострова Крим системами протиповітряної оборони. Їхня наявність у Криму відчутно звужувало спектр дій українських воїнів.

"Тому, відповідно, системи ППО — це одна з пріоритетних цілей. Ті засоби, які прикривають угрупування, логістику, заводи та решту військової інфраструктури в Криму", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що росіяни вже тривалий час не виводять свої надводні ракетоносії на чергування у акваторією Чорного моря. Проте "Калібри" на спорядженні мають ворожі субмарини, які є присутні у складу ЧМФ РФ.