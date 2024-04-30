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Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

30 апреля 2024 г. 10:40

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10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

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05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

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03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

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01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

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По предварительным данным, россияне применили баллистическую ракету при нанесении вчерашнего удара. Боеприпас включал шрапнель, которая используется для нанесения поражения людям, а не военным объектам или технике.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По словам военного, армия оккупантов должна понимать, что на Трассе здоровья возле "Замка студентов" нет ни одного военного объекта, ведь локация открыта. Но, учитывая это, россияне нанесли удар, результатом которого стали жертвы среди населения и многочисленные разрушения.

"Это открытая локация. Было понятно, что там никаких объектов нет. И все равно враг, вероятно, применил баллистическую ракету и, вероятно, кассетный боеприпас. В настоящее время эксперты устанавливают вид боеприпаса, однако, учитывая характер повреждений, мы видим впечатляющие элементы для уничтожения живой силы", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что в связи с гибелью пяти человек в результате ракетного удара по Одессе. В честь памяти жертв российской агрессии сегодня, 30 апреля, в регионе объявлен День траура.

В результате атаки также зафиксированы разрушения инфраструктуры и значительные повреждения жилых домов. В то же время, учитывая боеприпас, атака по гражданским одесситам была умышленной.

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обновлено:

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10:26 Весенние продукты в Ашан с быстрой доставкой до вашей двери

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

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23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине