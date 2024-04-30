Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

За попередніми даними, росіяни застосували балістичну ракету під час нанесення вчорашнього удару. Боєприпас містив у собі шрапнель, яка використовується для завдання ураження людям, а не військовим об'єктам чи техніці.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

За словами військового, армія окупантів мала розуміти, що на Трасі здоров'я біля "Замку студентів" нема жодного військового об'єкту, адже локація є відкритою. Але враховуючи це, росіяни завдали удару, результатом якого стали жертви серед населення та численні руйнування.

"Це відкрита локація. Було зрозуміло, що там ніяких об'єктів немає. І все одно ворог, ймовірно, застосував балістичну ракету та, ймовірно, касетний боєприпас. Наразі експерти встановлюються вид боєприпасу, проте враховуючи характер ушкоджень, ми бачимо вражаючі елементи для знищення живой сили", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що у зв'язку із загибеллю п'яти людей внаслідок ракетного удару по Одесі. На честь вшанування пам'яті жертв російської агресії сьогодні, 30 квітня, в регіоні оголошено День жалоби.

Внаслідок атаки також зафіксовані руйнування інфраструктури та значні пошкодження житлових будинків. Водночас зважаючи на боєприпас — атака по цивільних одеситах була навмисною.