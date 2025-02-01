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Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

1 февраля 2025 г. 18:43

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Кабинет Министров Украины принял создание Агентства национального единства. Которое будет заниматься поддержкой прав и интересов украинцев за рубежом. Также оно будет работать над сохранением национальной идентичности граждан, независимо от места их проживания. Кроме того, будет способствовать возвращению граждан на родину.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они думают об этой инициативе.

Принудительное возвращение

Часть одесситов убеждена, что государство не должно вмешиваться в решение граждан, оставаться за границей или возвращаться. Людмила также поддерживает мнение, что это лично выбор каждого.

"Это их дело, если они сами хотят то вернутся, если нет то останутся", — поделилась Людмила.

Похожую позицию выразила Ольга подчеркнув что принудительное возвращение неприемлемо. Она обращает внимание на то, что не много людей выехало, большинство населения осталось в Украине.

"Я считаю что это неправильно, пусть сами решают. Не все же уехали", — говорит Ольга.

Илья подчеркивает, что каждый человек имеет право самостоятельно выбирать, где ему лучше остаться. Ведь несмотря на все это свободные люди, никто не может решать непосредственно за них.

"Негативно, каждый из нас свободный человек, и будет решать так как сам желает. Или да, или нет", — отмечает Илья.

Поддержка или принуждение

Некоторые из опрошенных считают, что принудительное возвращение не будет иметь желаемого эффекта. По мнению следующей женщины, любое насилие создает противоречие. Ведь взгляды зарожденные с детства не изменить.

"На мой взгляд, все что есть насильно оно будет в противоречие становиться. Из этого ничего хорошего не получится. Надо копать глубже, с детства. Если не вложили раньше, то никаким способом, их не заберешь и не вернешь. Кто захотел вернуться — уже здесь, а кто хотел уехать - уже там. Поэтому я думаю что насильно, не будет ничего хорошего", — добавляет Ольга

Александра отметила, что ресурсы, которые выделяют для создания инициативы, могли бы пойти на другие нужды. Ведь, по ее мнению, граждане которые хотели поехать это уже сделали.

"Скорее негативно, я думаю что эти средства могли бы пойти в что-то другое. А те кто уже поехал, наверное и не вернутся", — заключает Александра.

Новая инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди одесситов. Многие считают, что возвращение должно быть их собственным выбором. А государственные ресурсы следовало бы направить на другие важные проекты.

Напомним, эксперт отметил, что в целом поддерживает идею возвращения граждан, но сомневается в практическом результате из-за низкого уровня доверия украинцев к государственным обещаниям. Также мы писали, что правительство предлагает вернуться мужчинам из-за границы в обмен на бронирование и работы на предприятиях ВПК.

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