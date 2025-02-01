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Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

01 лютого 2025 р. 18:43

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Кабінет Міністрів України ухвалив створення Агенції національної єдності. Яка буде займатися підтримкою прав та інтересів українців за кордоном. Також вона працюватиме над збереженням національної ідентичності громадян, незалежно від місця їх проживання. Крім того, сприятиме поверненню громадян на батьківщину. 

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони думають про цю ініціативу. 

Примусове повернення 

Частина одеситів переконана, що держава не повинна втручатися у рішення громадян, залишатися за кордоном чи повертатися. Людмила також підтримує думку, що це особисто вибір кожного. 

"Це їх справа, якщо вони самі хочуть то повернуться, якщо ні то залишаться", — поділилася Людмила.

Схожу позицію висловила Ольга наголосивши що примусове повернення є неприйнятним. Вона звертає увагу на те, що не багато людей виїхало, більшість населення залишилася в Україні. 

"Я вважаю що це неправильно, нехай самі вирішують. Не всі ж поїхали", — каже Ольга. 

Ілля підкреслює, що кожна людина має право самостійно обирати, де їй краще залишитися. Адже попри все це вільні люди, ніхто не може вирішувати безпосередньо за них. 

"Негативно, кожен з нас вільна людина, й буде вирішувати так як сам бажає. Або так, або ні", — зазначає Ілля.  

Підтримка чи примус 

Дехто з опитаних вважає, що примусове повернення не матиме бажаного ефекту. На думку наступної жінки, будь-яке насильство створює суперечність. Адже погляди що зароджені з дитинства не змінити.  

"На мій погляд, все що є насильно воно буде в суперечність ставати. З цього нічого доброго не вийде. Треба копати глибше, з дитинства. Якщо не вклали раніше, то ніяким способом, їх не забереш та не повернеш. Хто захотів повернутися - вже тут, а хто хотів виїхати – вже там. Тому я думаю що насильно, не буде нічого  доброго", — додає Ольга

Олександра  зазначила що ресурси які виділяють для створення ініціативи, могли б піти на інші потреби.  Адже, на її думку, громадяни які хотіли поїхати це вже зробили. 

"Скоріше негативно, я думаю що ці кошти могли б піти в щось інше. А ті хто вже поїхав, напевно й не повернуться", — підсумовує Олександра. 

Нова ініціатива викликала неоднозначну реакцію серед одеситів. Багато хто вважає, що повернення має бути їхнім власним вибором. А державні  ресурси варто було б спрямувати на інші важливі  проєкти. 

Нагадаємо, експерт наголосив, що загалом підтримує ідею повернення громадян, але сумнівається у практичному результаті через низький рівень довіри українців до державних обіцянок. Також ми писали, що уряд пропонує повернутися чоловікам з-за кордону в обмін на бронювання та роботи на підприємствах ВПК.

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